Moselle. Jovem de 22 anos assassinada em plena rua. Autoridades procuram companheiro

Uma mulher de 22 anos foi morta com várias facadas durante a noite de domingo para segunda-feira em Hayange, na região francesa da Moselle, perto do Luxemburgo. As autoridades procuram ativamente o companheiro da jovem, o principal suspeito do crime, divulgaram esta manhã as autoridades.

"A vítima recebeu cinco facadas", referiu o autarca de Hayange, Fabien Engelmann, à AFP na segunda-feira. "Os bombeiros foram alertados às 00h40, mas a vítima já se encontrava em paragem cardíaca quando chegaram ao local. Ficaram até às 3 da manhã", acrescentou ainda. "O suspeito está em fuga e é o companheiro da vítima", confirmou à AFP Christian Mercuri, Procurador de Metz.

A investigação foi entregue à Polícia Judiciária de Metz. O suspeito tinha sido condenado anteriormente por infrações de trânsito e estava a cumprir uma pena de prisão domiciliária sob vigilância eletrónica, adiantou ainda o Procurador.

O que é triste é que a esquadra da polícia é oposta ao local onde os acontecimentos tiveram lugar", referiu ainda o autarca de Hayange. "Mas a esquadra da polícia está infelizmente fechada durante a noite. Já nos tínhamos batido para a manter aberta na comuna, mas às 18h fecha-se", lamentou.

