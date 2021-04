A Alta Autoridade de Saúde recomendou a suspensão desta vacina na sexta-feira mas a Agência Regional de Saúde e a comuna da Moselle decidiram hoje continuar a vacinação conforme planeado.

Moselle continua a vacinar com a AstraZeneca

AFP A Alta Autoridade de Saúde recomendou a suspensão desta vacina na sexta-feira mas a Agência Regional de Saúde e a comuna da Moselle decidiram hoje continuar a vacinação conforme planeado.

Esta segunda-feira, 12, a Agência Regional de Saúde (ARS) e a comuna da Moselle decidiram continuar a vacinar com a AstraZeneca, mesmo quando a Alta Autoridade para a Saúde (HAS, sigla em francês) recomendou sexta-feira não usar este fármaco.



As duas entidades justificam a decisão de continuar com a AstraZeneca pautando a descida de casos da variante sul-africana para cerca de "30%" naquela região, quando há um mês era "mais de 55%". Na verdade, o HAS tinha adiantado que era cerca de 35% no final de março. Alta Autoridade para a Saúde baseiou a decisão em estudos que mostram que esta vacina é pouco eficaz contra esta estirpe.

Na verdade, o HAS tinha recomendado "continuar a favorecer o acesso às vacinas" da Pfizer / BioNTech e Moderna, bem como à vacina da Johnson & Johnson (Janssen), a quarta a ser autorizada na Europa.

Em Moselle, o número de mortos é de 2.191 desde o início da epidemia de acordo com os últimos dados oficiais.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.