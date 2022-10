A agência estatal russa RIA Novosti noticiou que há cidadãos no Grão-Ducado a resguardar-se do frio num edifício da capital luxemburguesa.

Propaganda

Moscovo diz que luxemburgueses estão a passar frio

Tom RÜDELL A agência estatal russa RIA Novosti noticiou, no fim de semana, que há cidadãos no Grão-Ducado a resguardar-se do frio no edifício do Centro Cultural Russo, na capital.

De acordo com a RIA Novosti, os residentes de algumas capitais europeias, como a Cidade do Luxemburgo e Helsínquia, na Finlândia, estão a dirigir-se aos centros culturais e científicos da Rússia nesses países para se aquecerem, face às dificuldades de abastecimento energético que se fazem sentir na Europa. Além das salas aquecidas e de chá quente, estes centros estarão a oferecer um programa de cinema de animação infantil.



Vídeo da russa Gazprom mostra Europa congelada pelo corte de gás Veja as imagens que mostram várias cidades geladas devido ao corte do gás russo. "Congelem, congelem", diz Putin, ameaçando cortar o abastecimento energético.

Segundo a agência estatal, a ação resulta de uma campanha da Rossotrudnichestvo, a agência federal russa criada em 2008 para promover a cultura e a língua do país no estrangeiro e "transmitir uma imagem atual da Rússia". Esta entidade estará, aparentemente, a doar energia à Europa e, no seu canal de Telegram, chega mesmo a falar na cedência do "calor humano da Rússia às famílias europeias que estão a congelar".

Um porta-voz da agência terá dito, na semana passada, que algumas pessoas na Finlândia e no Luxemburgo "já se tinham começado a aquecer". "Estão a vir aos poucos", referiu.

Outono ameno no Luxemburgo

Verão de São Martinho chegou mais cedo. Temperaturas sobem aos 20 graus São as previsões para os próximos dias.

De momento, contudo, o Grão-Ducado está longe de bater o dente, com temperaturas amenas a tomar conta dos dias de outono. Durante o dia, os termómetros têm andado entre os 15 e os 20 graus.

O Centro Cultural e Científico da Rússia, na rue Goethe, na capital, estava com as portadas fechadas na manhã de quarta-feira, e é pouco provável que a história referida seja mais do que uma ação de propaganda do Estado russo.

Ao Wort, um porta-voz do centro russo na capital confirmou a programação de cinema e disse que, de facto, os visitantes "podem tomar um chá e carregar os seus telemóveis se necessário", mas apresentou uma interpretação diferente para a ideia de residentes luxemburgueses a aquecerem-se nas suas instalações. "Queremos criar uma atmosfera aberta, honesta e calorosa. A componente emocional é muito importante em todos os nossos eventos. É isso que queremos dizer com calor."

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.