Após dois acidentes fatais em estaleiros de construção em dois dias, a OGBL lembra que o Luxemburgo ainda tem uma taxa de acidentes de trabalho demasiado elevada.

Mortes no setor da construção. “A responsabilidade tem de ser apurada”

Tragédia. Não há outra palavra para descrever os acontecimentos de segunda e terça-feira em dois estaleiros de construção luxemburgueses.

Primeiro, na segunda-feira de manhã, em Roodt-sur-Syre, após carregar um camião, um homem francês de 42 anos, foi atropelado e gravemente ferido por uma escavadora enquanto estava ocupado a verificar o seu veículo. Morreu no local.

Trabalhador da construção morre em acidente em Medernach Homem foi transportado de helicóptero para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O segundo acidente teve lugar esta terça-feira à tarde em Medernach. Ali, um carro bateu na porta de um contentor que se abriu durante uma operação de descarga. Sob a violência da colisão, a porta fez ricochete, ferindo gravemente um trabalhador de 45 anos do sul do país, que não resistiu aos ferimentos.

Estes dois casos, que ocorreram quase um a seguir ao outro, levantam várias questões. Em primeiro lugar, são um lembrete de que, em 2019, o Luxemburgo tinha uma das taxas mais elevadas de acidentes de trabalho mortais por 100.000 trabalhadores na Europa.

O último relatório da Inspeção de Trabalho e Minas (ITM) reforça esta conclusão preocupante, uma vez que após uma breve pausa em 2020, devido à crise sanitária, o número de acidentes de trabalho graves aumentou de 96 (em 2020) para 222 (em 2021). O mesmo se aplica aos acidentes de gravidade média, que aumentaram de 344 para 1.079 durante o mesmo período. Houve também um aumento dos acidentes de menor gravidade, de 137 para 212 num ano.

"O empregador deve proteger os seus empregados"

Os sindicatos lamentam as duas tragédias que ocorreram no início da semana. A OGBL representa a maioria dos trabalhadores no setor da construção. O seu secretário sindical, Jean-Luc de Matteis, socorre-se da declaração habitual neste tipo de situação: "Cada acidente é um acidente a mais".

Segundo ele, é necessário esclarecer as circunstâncias exatas destes dois acidentes. "Temos de perceber se o estaleiro tinha ou não condições de segurança e perguntar-nos o que poderia ter sido feito para o evitar. Isto não vai trazer de volta as vítimas, mas pode ajudar a evitar que este tipo de evento se repita. Mas cabe agora aos tribunais fazer o seu trabalho.

A responsabilidade deve ser apurada e os responsáveis devem assumir as suas falhas. É importante saber que, por lei, o empregador é obrigado a proteger a saúde dos seus empregados.”

Jean-Luc de Matteis assegura que está a ser feito trabalho aprofundado sobre segurança nas empresas onde o sindicato OGBL está representado. "Em cada delegação, há um delegado de segurança que trabalha cinco dias por semana sobre este assunto e que pode apontar os pontos a melhorar, porque foi treinado para isso de forma muito eficaz. Portanto, não brincamos com o tema da segurança, mesmo que isso signifique que algumas operações demorem um pouco mais do que o esperado", afirma.

Infelizmente, "este nem sempre é o caso em empresas mais pequenas, onde não existe um responsável pela segurança. Sabemos que o setor da construção é muito propenso a acidentes, mas é também um setor onde existem muitos trabalhadores temporários. Muitos deles têm pouca ou nenhuma experiência deste trabalho e das regras de segurança inerentes ao mesmo, o que multiplica os riscos", diz.

A segurança não é apenas um capacete e calçado adequado, mas "uma forma de comportamento", sublinha o secretário do sindicato. "Mas por vezes não é preciso muito para melhorar a situação e reduzir os acidentes. A chave é ser capaz de ter o tempo necessário para analisar a situação e ver o que pode ser feito".



