Álcool, velocidade e telemóveis são, de acordo com a Associação das Vítimas da Estrada (AVR) as áreas em que devem ser adotadas medidas mais urgentes para reduzir o número de vítimas mortais nas estradas do Luxemburgo.

Sociedade 5 min.

Mortes na estrada: Álcool, velocidade e telemóveis exigem medidas mais urgentes

“Há muito a fazer sob todos os pontos de vista. No plano da velocidade, por exemplo, é certo que os radares fixos são já uma boa medida. Porém, o álcool dos condutores ao volante continua a ser um problema grave e, de uma vez por todas, é preciso que as pessoas ganhem a consciência de que beber e conduzir são duas coisas incompatíveis”, defende Raymond Schintgen, presidente da AVR.

“Outro caso que causa enorme preocupação é a condução simultânea com o uso de telemóvel. É preciso aumentar a prevenção e a fiscalização, subindo de dois para quatro pontos a punição na carta de condução. E, nos casos de violação das regras em flagrante delito, defendo mesmo que o telemóvel seja confiscado logo na estrada”, acrescenta.

Paul Hammelmann, presidente da Segurança Rodoviária, também se mostra preocupado com a situação. “Evidentemente que lamentamos o número de vítimas nas estradas, mas é importante relativizar as coisas. O número de mortes aumentou, mas o dos acidentes baixou. Os números aumentaram porque em dois dos acidentes morreram duas vezes quatro pessoas e isso poderá induzir as pessoas em erros a avaliação. No entanto, são de lamentar todos os acidentes, com ou sem vítimas. Temos de continuar a lutar contra a sinistralidade nas estradas do Luxemburgo e tentar encontrar as soluções para o problema, isso é fundamental”.

E deixa recomendações quanto à aplicação mais imediata de medidas, não se desviando das opiniões de Raymond Schintgen: “Essencialmente adaptar as velocidades como a redução de 90 para 80 km por hora em algumas estradas, como em França, e punir com maior firmeza certas infrações como o uso do telemóvel ao volante. O excesso de velocidade é o principal responsável pela maioria dos acidentes registados nos últimos anos. A implementação de radares em algumas das zonas mais problemáticas é importante assim como uma punição significativa para quem use o telemóvel ao volante. Retirar quatro pontos na carta de condução aos infratores seria uma medida adequada”.

Jean-Claude Juchen, presidente do Automóvel Clube do Luxemburgo (ACL), também se exprimiu sobre a sinistralidade e o aumento do número de mortes, lamentando que “a aplicação dos radares, por si só, não tenha sido suficiente para travar o aumento de mortes que se tem verificado nas estradas do Luxemburgo”, indica. “Em minha opinião, o mais importante é conhecer as verdadeiras causas dos acidentes. É fundamental fazer uma análise, um estudo, compreender o fenómeno da sinistralidade e decompor as causas. Saber o porquê das coisas. Avaliar o estado do pavimento e conservação das estradas, dos veículos, a colocação das árvores nas bermas e outros fatores que contribuem para grande parte das mortes que continuam a acontecer. É um trabalho que deverá ser feito por todas as entidades envolvidas no fenómeno, a começar pelos políticos”, lembra.

“Colocar radares e endurecer as sanções parece que não é suficiente. O tráfico nos últimos anos aumentou substancialmente e as condições nas estradas têm vindo a piorar. O alargamento das vias em grande parte dos locais também me parece importante, assim como a sensibilização para um comportamento adequado por parte de automobilistas e peões”, conclui. Questionado pelo Contacto sobre este assunto, o Governo não respondeu.

Os números do Eurostat

Sobre o facto de a média de acidentes no Luxemburgo ser maior do que a verificada na Europa, de acordo com os dados de 2016 mencionados pelo estudo do Eurostat, Schintgen comenta: “Devemos ver quantos automobilistas temos nas autoestradas do país todos os dias em função também dos transfronteiriços e isto significa que o trânsito por milhão de habitantes é superior ao de muitos outros países. Ainda assim, quando se avalia o país, percebemos que não somos um aluno muito aplicado neste campo. O ministro tem compreendido a situação e aplicou várias medidas duras, mas há ainda muito a fazer”.

Hammelmann refere: “Infelizmente, é uma realidade. Mas em comparação com outros países, importa referir que estamos atrasados no que respeita à adoção de medidas. Os radares fixos e móveis são recentes no Grão-Ducado quando, na maioria dos países europeus, já existem há muitos anos. Os testes de alcoolemia, a limitação da velocidade em estradas mais perigosas e sinuosas também registaram um grande atraso. Mas existe um outro fenómeno, mais recente, que tem alguma influência na sinistralidade atual: o stress. As pessoas vivem em stress permanente. A vida é uma correria e isso acaba por influenciar a forma de conduzir dos automobilistas e motociclistas e até o comportamento dos peões”.

A catástrofe do número de vítimas

Quanto à forma como tem decorrido o trabalho com o Governo, o presidente da AVR revela um misto de opiniões. “Estamos satisfeitos com o trabalho desenvolvido em colaboração com o Governo, embora os resultados não sejam aqueles que pretendíamos. Apesar do caminho feito, quando olhamos para este ano vemos que há já mais de três dezenas de mortos, o que é uma catástrofe. E os números dos feridos graves são dramáticos”.

Paul Hammelmann lembra como decorreram os contactos com os partidos no período que antecedeu as legislativas do passado dia 14 de outubro. “Antes das eleições falámos com todos os partidos com assento parlamentar e, de uma forma geral, todos se mostraram interessados nos problemas respeitantes à segurança e sinistralidade. Mas apenas os Verdes tinham alguma matéria sobre a segurança nas estradas no seu programa eleitoral, ao contrário da segurança ligada a problemas de terrorismo, entre outros, que os partidos incluíram”, recorda. E acrescenta: “Importa lembrar que em 2017 morreram 64 pessoas vítimas de atos terroristas na Europa, mas o número de acidentes foi de 26 milcom centenas de mortes e feridos graves. Importa repensar as prioridades”, salienta.

Álvaro Cruz e Paulo Jorge Pereira

