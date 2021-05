Foram duas mil pessoas de branco que se despediram emocionadas e em aplausos da atriz quando a urna deixou a igreja e partiu para o cemitério. O marido João Soares agradece em nome dos dois.

Morte Maria João Abreu. Marido agradece homenagem de milhares no funeral da atriz

Redação Foram duas mil pessoas de branco que se despediram emocionadas e em aplausos da atriz quando a urna deixou a igreja e partiu para o cemitério. O marido João Soares agradece em nome dos dois.

"Obrigada Maria João", "Bravo", agradeciam os presentes alguns, chorando, outros aplaudindo enquanto a urna deixava a Igreja de São João de Deus, na Praça de Londres em Lisboa e entrava na carrinha funerária para dirigir-se ao Cemitério do Alto de São João.

Desde as 11h00 da manhã que centenas de pessoas ali se dirigiram para prestar a última homenagem à malograda atriz falecida no dia 13 de maio, devido ao rompimento de um aneurisma cerebral.

Quase todas de branco e roupas claras como pediu o marido da atriz, João Soares. Família, amigos, colegas, populares que admiravam Maria João Abreu, uma das mais amadas e populares atrizes portuguesas quiseram dizer-lhe um último adeus, e a fila para entrar na igreja era longa, tendo as pessoas de esperar hora e meia pela sua vez.

O presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa e a ministra da Cultura Graça Fonseca também foram à Igreja São João de Deus para a derradeira despedida. Marcelo Rebelo de Sousa já tinha feito uma homenagem à atriz, no dia do seu falecimento e na manhã de ontem enviado uma coroa de flores para a igreja.

"O humor, a emoção e a empatia ligam-nos aos outros, até aos outros que não conhecemos, como é o caso dos atores e das atrizes. Maria João Abreu, que nos deixou precocemente, escolheu essa abordagem, talvez por ser a abordagem que lhe era mais natural: a comédia, a projeção dos nossos afetos e dos nossos problemas, a proximidade humana", declarou o Presidente da República na sua mensagem.



Duas mil pessoas

No final da missa fúnebre e no momento da saída do caixão estima-se que em redor da Igreja estivesse cerca de duas mil pessoas, segundo o Jornal de Noticias, tendo o trânsito na Praça de Londres sido cortado e a polícia e escuteiros a fazer um cordão humano. As televisões portuguesas fizeram diretos e mostraram o quanto os portugueses admiravam a atriz que partiu aos 57 anos de idade.

José Raposo, o ex-marido que continuou a ser um dos grande amigos da atriz era a imagem de desgosto. Os dois filhos do ex-casal, que esteve junto durante mais de duas décadas não puderam comparecer ao funeral, Miguel, de 35 anos testou positivo e o irmão, de 28 anos, que esteve em contacto com ele, está em isolamento profilático. "Vivemos tempos mais do que tristes e injustos. Fomos mandados para um lugar que não tinha que existir. Hoje vivemos num luto isolado. Devido ao Covid, não iremos estar presentes na despedida do corpo da Joãozinha", escreveu Rita Raposo, a nora da malograda atriz, mulher de Ricardo, numa mensagem no instagram.

A mensagem do marido

Esta manhã de domingo, João Soares, viúvo de Maria João Abreu voltou às redes sociais para agradecer a homenagem feita ontem no funeral da mulher.

"Ontem abracei. Abracei aqueles que me são muito próximos e os que menos são. Os que conhecia e os que nunca tinha visto. Mas abracei todos os que pude. E os que o tempo permitiu. Pela admiração à João. Pelo amor à João", começa por escrever o músico.

"A todos abracei, tal como ela faria. Tal como sempre fez. Colegas actores, colegas técnicos, colegas de outras áreas, amigos de longa data e os mais recentes também. Família presente do dia a dia e aquela que se vê apenas por estes dias. Desconhecidos meus. E desconhecidos dela também. O seu público. Os seus fãs. Todos os que a amam e todos os que a admiram. Sei que ficaram muitos mais por abraçar. Que houve quem não pudesse esperar".

Abraços em nome da João

A quem fez o reparo de que a última homenagem estava "mal organizada", como conta, o músico justifica: "Perdoem-me todos... Mas este evento não foi organizado. Simplesmente aconteceu. De forma natural e espontânea. Tal como a minha João gostava das coisas. Naturais e espontâneas, e cheias de verdade. E de amor".

E deixa a promessa: "Aqueles que, por ela, me quiserem ainda abraçar, abraçarei ao longo do tempo. Alguns poderão conseguir o meu contacto. Outros poderão ainda esbarrar comigo na rua. A esses abraçarei. Tal como a minha João abraçaria". João Soares agradece a todos em nome dos dois, dos "Joões": "E a todos agradeço. A vossa presença. A vossa homenagem. A vossa amizade. O vosso amor. Com ou sem abraço. A todos agradeço. Em meu nome. Em nome dela. Em nome de nós. Os Joões".

No dia 30 de abril Maria João Abreu desmaiou nas gravações da novela "A Serra", quando teve um AVC hemorrágico provocado pelo rompimento do aneurisma cerebral.

Foi levada de urgência para o Hospital Garcia da Orta em Almada, foi operada duas vezes e ficou em coma induzido mas a gravidade da rotura do aneurisma foi fatal tendo a atriz entrado em morte cerebral e acabado por sofrer no dia 13 de maio uma paragem cardiorrespiratória.



