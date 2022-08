A jovem morreu em março de 2021, em França, quando tentava defender a irmã mais nova, que sofria de bullying.

França. Adolescente que apunhalou Marjorie condenado a oito anos de prisão

AFP A jovem morreu em março de 2021, em França, quando tentava defender a irmã mais nova, que sofria de bullying.

O adolescente que matou Marjorie, de 17 anos, em 2021, perto de Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) foi condenado a oito anos de prisão por homicídio, confirmou na quarta-feira o Ministério Público de Créteil.



O tribunal também condenou o adolescente, que tinha 14 anos na altura dos acontecimentos, a seguir medidas educativas durante cinco anos e ordenou um acompanhamento sócio-judicial durante os restantes três.

A morte da adolescente chocou a comunidade. Na altura, Marjorie enfrentou o rapaz por este fazer bullying à irmã mais nova nas redes sociais.

Marjorie faou com ele numa esplanada, o jovem foi a casa buscar uma faca e voltou para apunhalá-la no coração. Ainda tentou fugir mas foi preso pelas autoridades logo em seguida.

Na altura, a irmã mais velha de Marjorie disse à AFP que a adolescente "não era uma delinquente" e "tinha acabado de resolver um problema ligado à (sua) irmã mais nova".

"É uma sentença não muito distante (da solicitada pelo) procurador público. Esta foi entendida pelo meu cliente e pelos pais como sendo equilibrada, como deixando a possibilidade do meu cliente reintegrar-se com um horizonte razoável e tendo em conta a natureza dos factos", disse o advogado do adolescente, Adrien Gabeaud, que não recorreu desta decisão.



