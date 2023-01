O arcebispo Jean-Claude Hollerich vai celebrar uma missa de homenagem a Bento XVI, numa data a anunciar em breve.

Morte de Bento XVI. Residentes podem assinar livro de condolências virtual

A Nunciatura Apostólica belga abriu um livro de condolências pela morte do papa emérito Bento XVI. Os residentes do Luxemburgo que quiserem deixar a sua mensagem podem fazê-lo virtualmente.

O livro vai estar aberto esta terça e quarta-feira, das 10h às 12h e das 15 às 17h, na Nunciatura Apostólica em Bruxelas (9, Avenue des Franciscaines). As mensagens de condolências podem também ser enviadas por email, para na.belux@diplomat.va, de acordo com uma nota divulgada no site da Igreja Católica do Luxemburgo.

Bento XVI. O teólogo alemão que renunciou ao pontificado A renúncia, anunciada em 11 de fevereiro de 2013 e justificada com a “idade avançada”, surgiu após um período de grande desgaste provocado por casos de pedofilia e pelo escândalo “Vatileaks”.

A Igreja já fez saber também que o arcebispo Jean-Claude Hollerich vai celebrar uma missa de homenagem a Bento XVI, na Catedral do Luxemburgo, na presença dos fiéis. A data deverá ser anunciada nos próximos dias.

Bento XVI, papa entre 2005 e 2013, morreu a 31 de dezembro, aos 95 anos de idade. O funeral realiza-se esta quinta-feira, na Praça de São Pedro, no Vaticano.



