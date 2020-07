Animal revelou sintomas semelhantes aos dos humanos e desenvolveu forma mais grave da doença. Terá sido contagiado pelo dono quando este esteve infetado.

Sociedade 3 min.

Morreu o primeiro cão testado positivo para covid-19 nos EUA

Animal revelou sintomas semelhantes aos dos humanos e desenvolveu forma mais grave da doença. Terá sido contagiado pelo dono quando este esteve infetado.

Morreu o primeiro cão a ter resultado positivo no teste do coronavírus nos Estados Unidos da América. O animal, que acabou por ser eutanasiado por já se encontrar em profundo sofrimento, mostrou sintomas semelhantes aos de muitos humanos que desenvolvem formas mais graves da doença, relata a revista National Geographic, citada pela agência AFP.

De acordo com a mais recente edição da publicação, Buddy, um pastor alemão de sete anos, adoeceu em abril, na mesma altura em que o seu dono Robert Mahoney estava a recuperar da covid-19. A transmissão terá, portanto, ocorrido do dono para o cão, como tem acontecido nos poucos casos registados de animais de estimação que contraem a doença.

Nariz entupido e dificuldade em respirar foram os primeiros sintomas que o cão apresentou, tendo a sua condição continuando a deteriorar-se ao longo das semanas. Robert Mahoney, e a sua esposa Allison, que vivem em Nova Iorque, acabaram por ter de eutanizar Buddy, a 11 de Julho, quando este começou a vomitar coágulos de sangue e já não conseguia andar.

A família disse à National Geographic que sempre suspeitou que o cão tivesse contraído a doença, mas que foi difícil confirmar. Ao facto de poucas clínicas veterinárias se encontrarem abertas na sua zona de residência, juntou-se o ceticismo de alguns veterinários quanto à possibilidade de um animal apanhar covid-19, dado serem raros os casos.

Mas as suspeitas de Robert Mahoney estavam certas. Uma clínica acabou por confirmar que Buddy estava, de facto, infectado e que o outro animal de estimação da família, um cachorro de 10 meses que nunca tinha estado doente, tinha anticorpos contra o vírus.

Quadro semelhante ao dos humanos

Nos humanos, a covid-19 é mais severa e mortal quanto maior for a idade, imunodeprimidos e quando há outras patologias associadas, nomeadamente doenças crónicas.

Apesar de ainda não existirem estudos sobre essa correlação nos animais que contraem a doença, parece ter sido esse o caso de Buddy.

Os médicos que trataram o pastor alemão descobriram mais tarde que o cão também era suscetível de sofrer de linfoma, o que poderá indicar que, como acontece com os humanos, os animais com historial médico podem estar mais susceptíveis de adoecer gravemente com o novo coronavírus.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, os animais de estimação não transmitiriam frequentemente o vírus aos seus proprietários. Doze cães e 10 gatos deram positivo para coronavírus nos Estados Unidos, de acordo com a National Geographic.

Primeiro caso em Hong Kong

Em março, morreu em Hong Kong o primeiro cão diagnosticado com covid-19. O animal, um spitz alemão, tinha 17 anos e pertencia a uma mulher que esteve infetada com covid-19, em fevereiro, e que entretanto recuperou da doença.

O animal testou positivo para a doença e esteve em quarentena obrigatória em instalações do governo de Hong Kong desde o dia 26 de fevereiro, até meados de março.



De acordo com especialistas que o analisaram durante essa altura foram feitos diversos exames ao animal e todos apontaram para "um baixo nível de infecção", o chamado "fraco positivo".

Os dois últimos testes deram resultado negativo e as autoridades permitiram que o animal deixasse o centro e voltasse para casa, onde acabou por morrer pouco tempo depois.

A dona do cão não permitiu que fosse feita uma autópsia no corpo do animal para determinar a causa da morte, mas alguns especialistas sugeriram que, além da idade avançada, o stress causado pela quarentena e o afastamento do dono no período podem ter contribuído para o óbito.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.