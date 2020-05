Morreu Maria Galitzine, descendente do último imperador da Áustria

A bisneta de Carlos I, que nasceu no Luxemburgo, morreu aos 31 anos nos Estados Unidos.

A princesa Maria Galitzine, bisneta do último imperador austríaco, Carlos I, morreu subitamente no dia 4 de maio, aos 31 anos e a seis dias do seu aniversário, em Houston, nos Estados Unidos, revelou um obituário publicado no The Houston Chronicle.

"A nossa Mary morreu em Houston, na segunda-feira de manhã, 4 de maio de 2020, de um súbito aneurisma cardíaco", pôde ler-se no aviso funerário publicado pela família. "Nasceu em 1988, filha do príncipe e da princesa Piotr Galitzine, na cidade do Luxemburgo, Grão-Ducado do Luxemburgo”, continua a nota.

Maria Galitzine foi a quarta de seis filhos da arquiduquesa Maria Anna da Áustria e do príncipe Piotr Galitzine, aristocrata de origem russa e diretor executivo da TMK Ipsco, uma filial do fabricante russo de tubos de aço OAO TMK.

Aos 5 anos de idade, em 1993, mudou-se com a família para a Rússia e, depois de se formar na Escola Alemã, em Moscovo, mudou-se para Bruxelas e depois para os Estados Unidos. Em 2017, a jovem princesa casou com Rishi Singh, chefe executivo do Hotel Derek em Houston, com quem teve um filho no ano seguinte.

Do lado da mãe, Maria Galitzine era descendente da família Bourbon Parma, que perdeu recentemente dois dos seus membros para a covid-19. De acordo com a imprensa, a causa da morte é relevante, uma vez que esta é a terceira morte na família Bourbon-Parma desde o início da crise do novo coronavírus. Maria Teresa e Diana de Borboun Parma, sobrinhas da imperatriz Zita, bisavó de Galitzine, morreram nas últimas semanas.

