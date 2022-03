“Morava no coração das nossas casas. Durante trinta anos, marcou um encontro às 13h com homens e mulheres franceses para lhes enviar as últimas informações, mas também a sua paixão pela França, pelas nossas regiões, pelo nosso património. Não nos vamos esquecer disso”, reagiu Macron num tweet.

Óbito

Morreu Jean-Pierre Pernaut, o popular apresentador das 13H do TF1

Era uma das personalidades mais populares em França, o rosto da informação local e a voz da província: Jean-Pierre Pernaut, ex-apresentador do 13H do TF1, morreu esta quarta-feira aos 71 anos. vítima de um cancro no pulmão.

O anúncio foi feito à AFP por Muriel Belgy, agente da companheira do jornalista, a ex-Miss França e apresentadora de TV Nathalie Marquay-Pernaut. "O pai de Tom, Lou, Olivier e Julia morreu de cancro do pulmão" na tarde de quarta-feira, disse Belgy.

A 23 de novembro, Jean-Pierre Pernaut anunciou que estava a combater a doença, após já ter realizado tratamentos para um cancro na próstata.

Após o anúncio da morte do jornalista, o canal TF1 expressou a sua "tremenda dor". Jean-Pierre Pernaut "encarnou a edição do jornal 13H do TF1 por mais de trinta anos, uma longevidade inigualável, recompensada com a fidelidade infalível do público, até seu último JT na sexta-feira, dia 18 de dezembro de 2020”, disse o TF1.

“Jean-Pierre Pernaut morava no coração das nossas casas. Durante trinta anos, marcou um encontro às 13h com homens e mulheres franceses para lhes enviar as últimas informações, mas também a sua paixão pela França, pelas nossas regiões, pelo nosso património. Não nos vamos esquecer disso”, reagiu o presidente Emmanuel Macron num tweet.