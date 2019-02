Morreu estilista Karl Lagerfeld, da Chanel

São sete exemplos de mulheres portuguesas no Grão-Ducado, longe do estereótipo da empregada de limpeza. Os testemunhos foram recolhidos no livro "Olhares sobre a história e o quotidiano das mulheres no Luxemburgo desde 1940", que dedica um capítulo à imigração portuguesa no feminino e vai ser apresentado este domingo em Dudelange.