A criança de nove anos tentava ajudar a família a encontrar água, numa aldeia assolada pela seca.

Óbito

Morreu criança presa durante três dias em poço no Afeganistão

As autoridades talibãs disseram esta sexta-feira que Haidar, de 9 anos, não resistiu e acabou por morrer, depois de três dias preso num poço em Zabul, aldeia no sudeste do Afeganistão.

O rapaz morreu minutos depois de ter sido retirado do buraco, nesta sexta-feira disseram as autoridades talibãs. Ainda estaria vivo e a "respirar" quando o alcançaram, disse Zabiullah Jawhar, porta-voz da polícia de Zabul. "A equipa médica deu-lhe oxigénio mas quando tentaram levá-lo para o helicóptero, acabou por sucumbir aos ferimentos", acrescentou.

"Deixou-nos para sempre. Este é mais um dia de luto e dor para o nosso país", ", publicou, na rede social Twitter, Anas Haqqani, conselheiro do Ministério do Interior afegão.



O avô de Haidar, Haji Abdul Hadi, 50 anos, disse à AFP que a criança tinha caído no buraco enquanto tentava ajudar os adultos a perfurar um novo poço na aldeia assolada pela seca.

(Com agências)

