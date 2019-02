Carlos Matias, o conhecido patrão das Caves Mathias e o primeiro importador de vinhos portugueses no Luxemburgo, faleceu esta quinta-feira, em Coimbra. O funeral vai ter lugar esta sexta-feira.

Morreu Carlos Matias, uma das referências da comunidade portuguesa no Luxemburgo

Henrique DE BURGO O conhecido empresário, que imigrou para o Grão-Ducado na década de 60, estava a gozar a reforma em Portugal, mas vinha ao Luxemburgo com alguma frequência.

Carlos Matias, o conhecido patrão das Caves Mathias e o primeiro importador de vinhos portugueses no Luxemburgo, faleceu esta quinta-feira, em Coimbra. A informação foi confirmada ao Contacto pelo amigo pessoal e sindicalista Eduardo Dias.

"Infelizmente é verdade. Morreu esta manhã em Coimbra e será enterrado amanhã [sexta-feira], confirmou Eduardo Dias.



Natural da região de Pombal e na casa dos 70 anos, Carlos Matias estava reformado e vinha ao Luxemburgo "duas a três vezes por ano". A última vez foi há três semanas, para uma consulta de rotina. "Ele esteve aqui há três semanas para fazer uns exames, com os médicos habituais dele. Almocei com ele e estava em plena forma". Mas "um acidente vascular cerebral (AVC), ligado a outras complicações" terá provocado a sua morte.

"O que fica são as cores de Portugal que ele sempre defendeu, a transmissão dos produtos portugueses e a ajuda que ele dava à implantação de comércio, bares e cafés. Era extraordinariamente amigo das pessoas e uma mão que fazia as pessoas avançar. Gosto dele eternamente, gosto dele eternamente", diz Eduardo Dias, emocionado.



O antigo presidente da Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo (CCPL), José António Coimbra de Matos, é outro dos líderes comunitários com quem Carlos Matias privava. "Era uma pessoa sempre disposta a colaborar em tudo e, enquanto empresário, foi um dos grandes divulgadores dos nossos produtos no Luxemburgo. Não faz muito tempo, fomos os dois convidados pela central de cervejas de Vialonga para falar sobre a produtividade no Luxemburgo", recorda Coimbra de Matos.



Carlos Matias, à esquerda, e Eduardo Dias, à direita. Foto: Arquivo LW

Do Carlinhos da família Tesch a empresário



Carlos Matias chegou ao Luxemburgo na década de 60 e começou a trabalhar como motorista da conhecida família luxemburguesa Tesch, com ligações à casa real britânica e que dirigia a Arbed (uma das empresas na origem da atual ArcelorMittal). "Começou a trabalhar e viveu um tempo no castelo de Kockelscheuer, onde era tratado como o menino Carlinhos", conta Eduardo Dias. "Depois, achava que faltava alguém que dinamizasse e falasse de vinhos de qualidade. Acabou por ser o principal importador e distribuidor de artigos portugueses, sobretudo vinhos e bebidas espirituosas".



Apesar de "discreto", Carlos Matias era "uma referência na comunidade portuguesa, que gostava de estar presente nas coisas que tinham a ver com a valorização do nome de Portugal, em termos culturais", conta Eduardo Dias.



Carlos Matias foi distinguido com a Ordem de Mérito, pela Presidência da República de Portugal, pela Casa do Vinho do Porto e pela mais antiga empresa produtora de vinho de mesa e de Moscatel de Setúbal - José Maria da Fonseca.