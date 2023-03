O morcego-de-ferradura-grande foi uma das cinco espécies identificadas perto de Bascharage.

Sociedade 2 6 min.

Natureza

Morcegos: os novos inquilinos das antigas minas da ArcelorMittal

Emery P. DALESIO O morcego-de-ferradura-grande foi uma das cinco espécies identificadas perto de Bascharage.

Dentro de algumas semanas, alguns dos maiores e mais raros morcegos do Luxemburgo irão acordar da sua hibernação de inverno e percorrer os céus noturnos perto de Bascharage à procura de insetos para comer.

E a maior empresa industrial do Grão-Ducado está a reclamar os louros por ajudar estes mamíferos alados do tamanho de um melro ou de uma pequena coruja a dormir em paz na estação fria.

A ArcelorMittal foi durante muito tempo obrigada a manter os curiosos fora das suas antigas minas de ferro, no sul do Luxemburgo, que fecharam há 50 anos. As entradas costumavam ser bloqueadas por portas de aço com duas ranhuras estreitas para ventilação.

Mas há quase quatro anos, a siderúrgica respondeu a pedidos de agências governamentais ambientalistas para substituir as portas por grades metálicas, à semelhança das barreiras nas entradas das fortalezas medievais.

Morcegos-de-ferradura-maior no teto de um túnel no Luxemburgo. Foto: Jacques Pir

As grades permitiram o acesso mais fácil dos morcegos às paredes de pedra escuras e sossegadas no seu interior, que eles agarram com as patas traseiras enquanto esperam que o inverno passe e que a sua fonte de alimento reapareça.

Uma inspeção das minas na secção "Giele Botter" da antiga mina da ArcelorMittal, transformada em reserva natural entre Bascharage e Pétange, descobriu que o local é agora um santuário para cinco espécies de morcegos, confirmou Jan Herr, coordenador da Administração da Natureza e Florestas. Entre eles está o raro morcego-de-ferradura-grande.

"O túnel em Giele Botter não é especial no sentido de esta espécie ter sido localizada em várias outras antigas entradas na região", referiu Herr por email ao Luxembourg Times. "Mas foi bom ver que a abertura [neste caso voluntária] de uma entrada até agora inacessível [pela ArcelorMittal] produziu tão rapidamente resultados positivos.

Um morcego-de-ferradura-maior durante a hibernação. Foto: Jacques Pir

Morcegos protegidos por leis nacionais e europeias

O que torna possível de futuro que as grades sejam utilizadas em túneis de minas ainda sem dispositivos de segurança, cujo acesso é perigoso, segundo Herr.

Este mês, a ArcelorMittal citou a descoberta do morcego-de-ferradura-maior como prova da sua boa gestão ambiental nos seus 174 jazigos minerais abandonados, subterrâneos e a céu aberto, no Luxemburgo.

O trabalho da empresa com ambientalistas na região de Minett, rica em minério, no sul do Luxemburgo, "levou a um aumento da biodiversidade", afirmou a empresa no seu relatório anual de 2022. O impacto na dinâmica dos morcegos não é mencionado nos balanços dos dois anos anteriores.

As grades colocadas nas entradas das antigas minas facilitam a entrada e saída dos morcegos. Foto: Jan Herr

"O morcego-de-ferradura-maior é capaz de ser uma das espécies de morcegos mais ameaçadas no Luxemburgo", refere Jacques Pir, um dos principais peritos do país no que respeita a estes mamíferos voadores.

O país tem apenas cerca de 160 fêmeas reprodutoras das espécies que estão concentradas em torno do vale superior do rio Moselle. Segundo Pir, estas dividem-se e deixam esse território no outono para encontrar cavernas naturais na região do Mullerthal ou em passagens subterrâneas no sul industrial do país.

Com uma envergadura de asa de 35-38 centímetros, o morcego-de-ferradura-maior está entre os maiores da Europa.

Os morcegos pendurados nas cavernas e nas minas entre outubro e abril estão todos protegidos pelas leis nacionais e europeias devido ao seu importante papel como caçadores de insetos, explica Pir. Em breve deixarão os seus covis de inverno para procriar e caçar, e para descansar durante o dia em sótãos, celeiros ou igrejas, acrescentou Herr.

No início do século XX, as minas da ArcelorMittal na reserva natural de Giele Botter eram a fonte de minério de ferro extraído e transportado pelo vale em carroças de cavalos e enviado de comboio para os altos-fornos em Rodange, de acordo com informação encontrada por um porta-voz da ArcelorMittal nos registos da empresa siderúrgica.

Os antigos jazigos mineiros da área fazem agora parte da área protegida Natura 2000, para espécies raras e ameaçadas, e da primeira reserva da biosfera da ONU no país. Isto significa que esta zona, cheia de trilhos para caminhadas e ciclismo é um dos locais em todo o mundo onde os investigadores estão a estudar as melhores formas de coexistência de plantas, animais e seres humanos, de acordo com UNESCO.

Região de Minett é importante local de invernada

"A região de Minett é um dos mais importantes locais de invernada para morcegos no Luxemburgo, devido à extensa rede de poços de minas e túneis que permanecem da era mineira e que moldaram a paisagem durante a sua exploração", descreve a UNESCO no seu site. "Estes sítios prestam-se perfeitamente à enxameação e invernada e são não só de importância nacional mas também regional, uma vez que esta região, perto da fronteira do país, permite movimentos trans-regionais entre populações de morcegos."

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

2 Foto: Jan Herr

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Jan Herr Foto: Jacques Pir

A ArcelorMittal destinou milhões de dólares para limpar e monitorizar potenciais problemas em antigos locais de produção ou de eliminação de resíduos no Luxemburgo, onde os antecessores da empresa causaram poluição durante o seu apogeu do século XX.

De acordo com o relatório anual da empresa, a siderúrgica está a gastar 400 milhões de dólares para limpar a contaminação ambiental no Luxemburgo, Bélgica, França, Polónia, Alemanha e Espanha.

Em 2016, a produção de aço e ferro era responsável por 7% das emissões globais de gases com efeito de estufa, estimou em 2020 o projeto "Our World in Data" da Universidade de Oxford. Ao longo dos anos, as fábricas da ArcelorMittal no sul do Luxemburgo expeliram monóxido de carbono, dióxido de carbono e dióxido de enxofre das suas chaminés em níveis muito superiores aos permitidos.

Um relatório da Comissão Europeia de 2022 manifestou a preocupação perante o estado da biodiversidade luxemburguesa, que diz estar a sofrer com a urbanização e a agricultura. Metade de todos os habitats naturais e 45% de todas as espécies encontram-se em "mau estado de conservação", lê-se no relatório.

A rápida expansão populacional e o crescimento económico do país levou a que mais florestas e terras agrícolas fossem utilizadas para a construção. A título de exemplo, o Governo do Luxemburgo começou a derrubar árvores para dar lugar à extensão do elétrico até ao único aeroporto do país, sem reconhecer que pelo menos uma espécie de morcegos vulneráveis poderia ser deslocada devido ao corte da floresta protegida que é a sua casa.

Em fevereiro, o Executivo comprometeu-se a atribuir 790 milhões de euros a projetos de conservação até ao final da década.

(Artigo originalmente publicado no Luxembourg Times e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.