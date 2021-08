Os dois jovens parisienses, que se descrevem como "atletas parkour" e que já escalaram outros monumentos de grande altura, como a Torre Eiffel, subiram ao topo da estátua para assistir ao nascer do sol sobre a cidade.

Dois franceses detidos depois de escalarem estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro

Dois turistas franceses foram detidos depois de terem subido ao topo da estátua do Cristo Redentor, no Rio Janeiro, para verem o sol nascer.

No domingo à noite, depois da hora de fecho Clement Dumais, 28, e Paul Roux-dit-Buisson, 27, conseguiram ficar no local do Corcovado onde está a estátua de 38 metros de altura . O objetivo era ver o nascer do sol sobre a "cidade maravilhosa" e a majestosa Baía de Guanabara.

A dupla entrou na estátua antes do amanhecer, subindo por uma escadaria que serpenteia o interior do monumento até um alçapão que se abre para um dos seus braços. A distância de uma mão à outra da imponente estátua de Cristo com braços abertos é de 28 metros.

"Estávamos de pé sobre os braços e a cabeça de Cristo e um segurança viu-nos", contou Paul Roux-dit-Buisson à AFP.

A aventura para os dois jovens parisienses terminou naquele momento. A polícia brasileira não foi sensível à "abordagem artística" usada como explicação pela dupla, que foi presa na segunda-feira, sendo libertada após o pagamento de uma fiança de 10.000 reais (1.600 euros). Clement Dumais e Paul Roux-dit-Buisson terão de comparecer perante um juiz.

Contactada pela AFP, a polícia turística do Rio não comentou o caso, dizendo que apenas estar "em processo de verificação" dos factos.

A polícia confiscou todas as fotos e vídeos do nascer do sol captados pela dupla a partir do Corcovado.

Desta vez os dois franceses, nos últimos dez anos têm vindo a publicar imagens de façanhas semelhantes nas redes sociais e no seu canal YouTube, não foram bem sucedidos. Pelo menos não conseguiam partilhar com os outros a experiência que tiveram. "Fomos capazes de nos colocarmos no lugar de Cristo", compara Paul Roux-dit-Buisson, aludindo àquilo que puderam observar do topo da estátua.

Os dois franceses, que se descrevem como "atletas parkour" altamente treinados para alturas elevadas e adeptos da escalada, estão familiarizados com desempenhos vertiginosos em edifícios icónicos no Dubai, Hong Kong ou Paris.

Em Paris, já escalaram a Torre Eiffel. "Geralmente, muito do que fazemos não é autorizado, mas respeitamos o que admiramos", diz . Não subimos (edifícios) apenas por diversão", diz Paul Roux-dit-Buisson, acrescentando que consideram o Cristo Redentor do Rio de Janeiro "uma grande obra de arte".

A estátua, cujo 90º. aniversário será celebrado em outubro, acabou de ser restaurada por escaladores profissionais equipados com arneses que trabalharam a grande altitude.

A subida da dupla francesa não é, no entanto, a primeira incursão que ocorre durante obras de restauro do monumento. Em 1991 e 2010, a estátua do Cristo Redentor foi pintada com graffitis.

Juntamente com o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, localizado no topo do morro do Corcovado, é o local mais visitado do Rio de Janeiro.

