Colapso de muro leva ao encerramento do Château Fort de Beaufort

Os turistas estão impedidos de visitar o monumento dado que o local se encontra encerrado temporariamente após o aparatoso desabamento do muro que rodeia o castelo. A infiltração das águas das chuvas do temporal de julho terá provocado a situação.

Por razões de segurança, o Ministério da Cultura decidiu encerrar o Castelo de Beaufort ao público, depois de parte da parede do muro ter desabado na sexta-feira passada, cerca das 15 horas.

O colapso da parte da estrutura terá sido provocado por uma enorme infiltração de água resultantes das chuvas fortes que causaram as graves cheias no Luxemburgo, avança o Ministério da Cultura em comunicado divulgado sábado.

O muro em ruínas e o local foram alvo de uma primeira avaliação pelo Serviço de Sítios e Monumentos Nacionais (SSMN) e um escritório de engenharia com os peritos a chegar à conclusão da causa por infiltração dado que este muro tinha sido reconstruído com cimento na década de 80, um método de restauro que não é o mais indicado, frisa o comunicado.

“Este evento extraordinário e imprevisível ocorreu apesar dos controles e monitoramento regulares que o SSMN realiza no local há anos. Estão a ser efetuadas análises aprofundadas e o muro deverá ser reconstruído ainda este ano ”, refere o comunicado do Ministério da Cultura.



O muro que desabou não faz parte da construção inicial do castelo que data de meados do século XVI, contou o perfeito Camille Hoffmann, citado pelo Wort. “Pelo que eu sei, foi só depois da Segunda Guerra Mundial que o terreno foi preenchido e fortificado por um muro. O próprio castelo está edificado num local mais alto e foi construído sobre a rocha". No edifício do castelo nada sucedeu.



Durante alguns dias os turistas e os residentes no país não podem assim visitar este monumento, quando será reaberto ainda não foi comunicado.

