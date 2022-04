Monoprix da capital retira chocolates Kinder. Um caso de salmonela detetado no Luxemburgo

Um caso de salmonela foi detetado no Luxemburgo e está sob investigação, anunciaram as autoridades. Casos têm levado à recolha de produtos Ferrero em vários países europeus, incluindo França e Bélgica.

Ana Patrícia CARDOSO Um caso de salmonela foi detetado no Luxemburgo e está sob investigação, anunciaram as autoridades. Casos têm levado à recolha de produtos Ferrero em vários países europeus, incluindo França e Bélgica.

Na terça-feira, as autoridades luxemburguesas tinham avançado que os lotes com potencial perigo de salmonela retirados dos mercados em França e na Bélgica não tenham sido comercializados em lojas no Luxemburgo. Contudo, um dia depois, a Comissão de Qualidade, Fraude e Segurança Alimentar confirma a retirada de alguns chocolates Kinder à venda no Monoprix da Place Guillaume, na capital.

Até a data foi detetado um caso de salmonela no Grão-Ducado que as autoridades dizem estar a investigar. Ao todo, mais de 90 casos já surgiram em alguns países europeus. Na terça--feira França e Bélgica também anunciaram a retirada de vários produtos da gama Kinder, populares sobretudo entre os mais novos.

Os chocolates retirados são:

Kinder Schoko-Bons 300g - Lote L321R

Kinder Schoko-Bons White 200 g - Lotes L353R

Kinder Surprise 20 g, (x3), (x4) - Lotes L312R, L322R, L354R

Kinder Surprise Maxi 100 g - Lotes L008L e L006L

"A venda por outros operadores não pode ser excluída", referem ainda as autoridades de segurança alimentar.

