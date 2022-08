OMS diz que a Europa "está a ir na direção certa" e dá Portugal como exemplo dessa tendência positiva.

Varíola dos macacos

Monkeypox. Há "sinais encorajadores" vindos de países como Portugal

Redação

A Organização Mundial de Saúde afirmou, esta terça-feira, que os sinais de abrandamento da epidemia de varíola dos macacos (ou Monkeypox), na Europa, são "encorajadores" e "avançam na direção certa".

"Alguns sinais encorajadores, tais como os vistos em França, Alemanha, Portugal, Espanha, Reino Unido e outros países, indicam que a epidemia pode estar a abrandar", disse Hans Kluge, diretor regional da OMS para a Europa, numa conferência de imprensa. "Está a ir na direção certa", acrescentou, ressalvando, contudo, que "para progredir no sentido da eliminação na nossa região, precisamos de intensificar urgentemente os nossos esforços".

O sucesso do caso português

Kluge citou Portugal como exemplo dessa trajetória positiva, onde "na ausência de uma verdadeira campanha de vacinação, se conseguiu abrandar o aumento dos casos através de mudanças de comportamento e envolvimento da comunidade". As parcerias entre entidades governamentais e grupos ativistas ajudaram, segundo o responsável, a manter o crescimento dos casos sob controlo.



De resto, o declínio da disseminação do vírus na Europa, e de que Portugal é exemplo, mostra, de acordo com a OMS, que ele pode ser controlado ou mesmo eliminado apesar da escassez de vacinas.

Há apenas uma vacina autorizada contra a varíola dos macacos: a dinamarquesa Bavarian Nordic A/S. Muitos países europeus estão administrar uma que já existia antes, contra a varíola. A Imvanex, que foi autorizada, pela primeira vez, em circunstâncias excecionais em 2013 para a proteção contra a varíola, teve, a partir de julho, um alargamento da sua utilização para ajudar a combater a Monkeypox (ou varíola dos macacos), sendo aplicada também a esta doença.

Embora estes fármacos sejam um instrumento importante para combater o vírus, elas não são a única abordagem para impedir a sua propagação, sublinhou Hans Kluge.

Menos 20% de casos em todo o mundo

Nos 53 países da OMS Europa, que inclui a totalidade da Rússia e os países da Ásia Central, foram registados mais de 22.000 casos em 43 Estados, o que representa mais de um terço do número global de infeções.



Na semana passada, a OMS relatou uma redução de 21% em novos casos a nível mundial, após quatro semanas consecutivas de aumentos, e sobretudo impulsionada pela tendência de descida na Europa.

Para eliminar a circulação do vírus neste continente, a OMS recomenda uma vigilância contínua, vacinação orientada, identificação de casos de contacto e envolvimento com a comunidade homossexual masculina, onde o vírus tem circulado com maior incidência.

O número de infeções acumulado ultrapassou os 41.000 num conjunto de mais de 90 países, com os EUA e países da América Latina a contribuirem mais, neste momento, para a propagação do vírus.



(Com AFP e Bloomberg)

