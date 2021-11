O destino desta cadela de quase quatro anos poderia ter sido o de milhares de outros cães: a eutanásia. Mas um grupo de voluntários decidiu que Monika merecia uma segunda oportunidade. A operação rara foi financiada inteiramente com doações online.

Operação inédita

Monika, a cadela russa que recebeu quatro patas de titânio

AFP O destino desta cadela de quase quatro anos poderia ter sido o de milhares de outros cães: a eutanásia. Mas um grupo de voluntários decidiu que Monika merecia uma segunda oportunidade. A operação rara foi financiada inteiramente com doações online.

Operada há quinze dias, Monika ainda está a recuperar. Mas já anda. "A sorte e a experiência desempenharam um grande papel", disse à AFP Sergei Gorshkov, o veterinário responsável pela operação inédita e que foi realizada na Sibéria. É a primeira vez que o médico realiza um transplante quádruplo num cão (o procedimento já tinha sido realizado num gato, em 2019).

Monika percorreu um longo caminho. Em dezembro de 2020 foi encontrada às portas da morte numa floresta em Krasnodar, no sudoeste da Rússia. Tinha as quatro patas com ferimentos graves. "Ninguém sabe o que lhe aconteceu, alguns voluntários pensam que alguém lhe cortou as patas por crueldade", disse Gorchkov.

O destino desta cadela de quase quatro anos poderia ter sido o de milhares de outros cães: a eutanásia. Mas um grupo de voluntários de Krasnodar decidiu que Monika merecia uma segunda oportunidade. Alla Leonkina, que cuidou do animal durante quase um ano, disse à AFP que a cadela estava "num estado abominável". Na Primavera, decidiram agir e foi lançada uma campanha de angariação de fundos para suportar os custos da operação. No prazo de um mês, o grupo recolheu mais de 400.000 rublos (4.800 euros).

O valor angariado pagou as próteses impressas em 3D. Uma das pernas do animal partiu-se durante a primeira prova e o veterinário voltou a tentar o procedimento dois meses mais tarde. Agora, já está tudo bem e os ossos podem crescer, adaptando-se naturalmente às próteses. Finalmente, Monika pode viver a vida que merece.







