Monica Semedo fora do DP? Situação vai ser discutida em comissão especial

Ana Patrícia CARDOSO

Na sequência da suspensão da eurodeputada por assédio moral na passada semana, o DP decidiu agora consultar uma comissão especial e determinar se Monica Semedo continuará ou não a ser membro do partido.

Em comunicado publicado esta segunda-feira, 25, o DP anunciou que vai ser convocada uma comissão para "dar o seu parecer sobre as consequências da decisão do Parlamento Europeu sobre a senhora Semedo". Não foi avançada a data da reunião, mas o comunicado de garante que Monica Semedo não poderá participar nas reuniões partidárias.

Em vídeo oficial, Corinne Cahen, líder do partido, fez questão de vincar que "o DP distancia-se formalmente do assédio e de todas as formas de assédio e não aceita que alguém seja assediado no seu local de trabalho".

Bettel. "Não é um delito banal"

Apesar de garantir que não leu o suficiente para se pronunciar, Xavier Bettel, primeiro-ministro, afirmou sobre o assunto que "o assédio moral é condenável. Não é um delito banal". "Se o Parlamento Europeu tomou a decisão de punir a Sra. Semedo, então é porque algo se passou", afirmou o primeiro-ministro sublinhando que o presidente do Parlamento Europeu, “o sr. Sassoli não tomaria tal decisão se nada tivesse acontecido”. “Não há fumo sem fogo”, disse Bettel.





