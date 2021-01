Suspensão é válida por 15 dias.

Monica Semedo. Eurodeputada do Luxemburgo suspensa por assédio moral

A eurodeputada Monica Semedo, eleita pelo DP do Luxemburgo, foi suspensa das suas funções por um período de 15 dias por atos de assédio moral contra os seus assistentes parlamentares.

A suspensão foi anunciada pelo Presidente do Parlamento Europeu, o italiano David Sassoli, na abertura da sessão desta segunda-feira à noite em Bruxelas. Durante as duas semanas, Semedo não terá direito a ajudas de custo diárias e não será permitido participar em atividades do Parlamento Europeu.

A eurodeputada tinha sido alvo de queixas da parte da sua equipa, uma vez que exigia que estes estivessem constantemente disponíveis.

Em comunicado, a luxemburguesa pediu desculpa e lamentou o que aconteceu. "Desde o início do meu mandato - e mesmo antes disso - sou muito exigente comigo e com a minha equipa, o que infelizmente criou tensões intransponíveis, das quais lamento", afirmou.

A equipa de trabalho terá sido reorganizada em março de 2020 e desde então mantém uma "excelente relação de trabalho" com os assistentes.

