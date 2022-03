A emoção dos luxemburgueses de Belo Horizonte, terceira cidade brasileira, quando Henri se dirigiu a eles através de um quiosque digital que liga os dois países a partir de hoje.

Sociedade 3 2 min.

Contacto no Brasil

Moien Brasil, aqui fala o Grão-Duque

Ricardo J. RODRIGUES A emoção dos luxemburgueses de Belo Horizonte, terceira cidade brasileira, quando Henri se dirigiu a eles através de um quiosque digital que liga os dois países a partir de hoje.

Foram cinco minutos para alimentar o coração, dizia Marie Christiane Heuwert-Meyers no final da conversa virtual que teve na tarde de sexta feira com o Grão-Duque do Luxemburgo. Em bom rigor, o diálogo durou seis minutos e quarenta e três segundos. Henri estava em Belval, Marie Christiane em Belo Horizonte. O monarca tinha acabado de inaugurar o quiosque luxemburguês que serve de centro de memória sobre a ocupação europeia do estado de Minas Gerais. Deste lado do Atlântico, uma estrutura semelhante tinha sido já inaugurada no sábado de Carnaval.

A comunidade luxemburguesa no Brasil saúda o Grão-Duque. À direita de Marie-Christiane, de amarelo, está o embaixador Carlo Krieger. Foto: Felix Schaaf

Chamam-se (L)aço porque são laços forjados entre os dois países pela indústria aço. A 9 de março, o quiosque do lado brasileiro muda-se do Palácio da Liberdade de Belo Horizonte para a pequena cidade de João Monlevade, onde a ocupação luxemburguesa foi determinante, e aí permanece até ao fim do ano.

Estes quiosques fazem parte de um projeto mais largo chamado A Colônia Luxemburguesa, uma criação da historiadora brasileiro-luxemburguesa Dominique Santana com produção da Samsa Films. É na verdade um documentário de cinco horas e meia, organizado num site que o utilizador pode navegar ao seu ritmo, explorando também entrevistas e documentos que Santana recolheu ao longo dos últimos quatro anos. O Centre National de l'audiovisuel e o Film Fund Luxembourg foram parceiros do projeto e A Colônia está inserida na programação de Esch'22 - capital europeia da cultura.

O Grão-Duque Henri e a autora d'A Colônia, Dominique Santana, falam para o Brasil. Foto: Felix Schaaf

O chefe de Estado luxemburguês esteve presente na estreia do projeto transmedia, na tarde de sexta, em Belval e foi por isso que falou para o Brasil. A partir das 20h de 4 de março, hora luxemburguesa, A Colônia Luxemburguesa fica disponível a todos através do site colonia.lu.

Do outro lado do ecrã estavam sobretudo membros da diplomacia do Grão-Ducado no país tropical. Depois do fim do evento, o embaixador Carlo Krieger enalteceria o projeto por reconstituir o contributo luxemburguês para a industrialização do Brasil. "Só temos embaixada física neste país desde 2017 e isto mostra como precisávamos de escrever também esta página entre as nossas relações."

Mas as honras da casa estavam de facto reservadas a Heuwert-Meyers, que vestiu de verde e amarelo para honrar o Brasil mas falou sempre com o Grão-Duque em Lëtzebuergesch. "Henri disse que tinha uma predileção especial por nós, e que gostaria muito de voltar aqui um dia, mas o que ele perguntou foi como estávamos a viver a pandemia."

O (L)aço de Belo Horizonte Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

3 O (L)aço de Belo Horizonte

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Felix Schaaf Foto: Felix Schaaf Foto: Felix Schaaf

Depois, a conversa alongou-se para o conflito na Europa. "O Grão-Duque disse estar muito preocupado com aquilo que se passa na Ucrânia. E eu disse que, mesmo longe, nós também." Numa tarde de sol no Brasil e numa noite fria no Luxemburgo, um monarca e uma luxemburguesa nascida no Brasil falaram de saudade e do medo que têm da guerra.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.