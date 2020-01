A intenção da Comissão Europeia é abolir as "moedas vermelhas" até 2024. São caras e mais de metade dos europeus não as quer.

Moedas de 1 e 2 cêntimos fora de circulação?

As compras por €1,59 ou €9,99 na zona Euro podem ter os dias contados se no prazo de 4 anos a Comissão Europeia tirar de circulação as moedas de 1 e 2 cêntimos.

O objetivo é poupar na produção, na contagem e no transporte. A medida que Ursula von der Leyen inclui, esta quarta-feira, no programa que se propõe a cumprir à frente da Comissão Europeia até 2024 alivia os cofres do Banco Central em 1,4 mil milhões de euros e obriga a um ajuste nas contas.

Com os 5 cêntimos relegados a moeda mais baixa, a ideia é arredondar os preços. Os comerciantes passarão a cobrar €20 euros em vez de €19,99, os consumidores vão ter menos peso na carteira.

Desde 2018 que Itália nem sequer cunha as "moedas vermelhas". Bélgica e Irlanda seguiram o exemplo este ano. Em resposta a uma pergunta parlamentar o ministro das Finanças luxemburguês, Pierre Gramegna, recusou a ideia que também não agrada ao eurodeputado alemão Markus Ferber que acusa a Comissão Europeia de querer acabar com o dinheiro físico "sob o nome inocente de regras de arredondamento uniforme", num plano que o conservador dos CSU diz que "deve fazer soar alarmes".

Numa sondagem publicada pela Comissão Europeia em novembro de 2018, 69% da população residente no Luxemburgo era favorável à abolição das moedas de um e dois cêntimos. Ao todo, 64% dos cidadãos da UE inquiridos assumem que seria um mal menor.

Do rascunho à prática, a medida que começou a ser estudada em 2013 em plena "era Juncker" faz parte do caderno de encargos da nova Presidente e tal como a proposta da criação de salário mínimo europeu vai ser alvo de discussão entre os Estados membros.