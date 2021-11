Alta Autoridade de Saúde recomenda a Pfizer/BioNTech abaixo dos 3o anos, baseado num estudo recente sobre o risco do fármaco em causar inflamações do coração. Vacinar continua a ser a melhor arma, reitera o organismo.

Covid-19

Moderna desaconselhada a pessoas com menos de 30 anos em França

AFP Alta Autoridade de Saúde recomenda a Pfizer/BioNTech abaixo dos 3o anos, baseado num estudo recente sobre o risco do fármaco em causar inflamações do coração. Vacinar continua a ser a melhor arma, reitera o organismo.

A Alta Autoridade de Saúde francesa (HAS) desaconselhou esta segunda-feira a utilização da vacina Moderna a pessoas com menos de 30 anos no país. O organismo baseia as conclusões num estudo que concluiu que o fármaco aumenta ligeiramente o risco de miocardite e pericardite nesta faixa etária.

O estudo publicado na segunda-feira centrou-se em pessoas com idades entre os 12 e os 50 anos hospitalizadas em França por miocardite ou pericardite entre 15 de maio e 31 de agosto deste ano. A miocardite e a pericardite são inflamações do coração. A primeira afeta o miocárdio, o músculo principal do coração, e o segundo o pericárdio, a membrana que envolve o coração.

Como demonstrado pelos relatórios de farmacovigilância do país, os resultados do estudo francês confirmam que as vacinas da Pfizer e Moderna aumentam o risco destas doenças ocorrerem nos sete dias seguintes à vacinação, e mais frequentemente nos homens com menos de 30 anos.

Assim, a HAS "recomenda para a população com menos de 30 anos e logo que esteja disponível, a utilização da vacina Pfizer/BioNTech, quer se trate de uma vacinação primária ou de um reforço". Em contrapartida, recomenda que a vacina Moderna, "que parece ser ligeiramente mais eficaz, pode ser utilizada para a vacinação primária e para uma meia dose de reforço em pessoas com mais de 30 anos de idade".

A 15 de outubro passado, a autoridade sanitária francesa tinha recomendado a utilização apenas da vacina Pfizer/BioNtech para as doses de reforço. "Quando ponderamos a eficácia das vacinas contra as formas graves de covid-19 (avaliadas em cerca de 90%) e os riscos existentes mas pouco frequentes de miocardite e pericardite, que têm um resultado favorável, a relação benefício/risco das vacinas não é posta em causa", garantiu Mahmoud Zureik, director da estrutura Epi-Phare, à AFP.

Vacinar continua a ser a melhor arma, reitera autoridade francesa

A autoridade francesa da saúde reitera ainda a necessidade de vacinar o mais amplamente possível a população. "A epidemia está atualmente a marcar uma recuperação, cuja evolução é difícil de prever. Mas o período de inverno que se inicia, combinado com a queda previsível da eficácia das vacinas nas pessoas vacinadas antes do verão, recorda-nos mais uma vez a importância de obter a melhor cobertura vacinal possível de toda a população, e em particular das pessoas mais suscetíveis de desenvolver uma forma grave de covid-19", insiste.

A HAS considera ainda necessário "manter um nível elevado de proteção, através da administração da dose de reforço às populações mais frágeis e mais expostas ao vírus". Esta recomendação surge no mesmo dia em que o Presidente francês Emmanuel Macron vai dirigir-se novamente à nação para falar sobre a evolução da crise sanitária no país.

