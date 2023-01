De acordo com dados provisórios, a potencial vacina mostrou quase 84% de eficácia e foi bem tolerada.

Moderna anuncia avanços em vacina contra a bronquiolite

A Moderna, que desenvolveu uma das primeiras vacinas de RNA mensageiro (mRNA) contra a Covid-19, desvendou na terça-feira resultados preliminares positivos de um ensaio de uma vacina contra o vírus sincicial respiratório (RSV), que causa bronquiolite, desenvolvido com idosos.

Bronquiolite, a doença que está a sobrecarregar as urgências pediátricas O vírus sincicial respiratório (VSR) está na origem da epidemia que tem levado várias crianças a ser hospitalizadas em França. Também há casos no Luxemburgo.

O ensaio da fase 3 está a ser conduzido com dupla ocultação - método em que nem o doente nem o médico sabem a priori se o primeiro está a receber um novo medicamento a ser testado, um medicamento existente, comercializado ou um placebo - em 37.000 pessoas com 60 ou mais anos em 22 países, incluindo os EUA.

De acordo com dados provisórios, a potencial vacina mostrou quase 84% de eficácia e foi bem tolerada. Dos 64 casos de doentes com o vírus, que apresentavam dois ou mais sintomas, 55 estavam no grupo placebo em comparação com 9 no grupo da vacina, disse o laboratório americano.

A biotecnológica da região de Boston pretende agora apresentar o seu pedido de aprovação regulamentar em várias regiões, incluindo a Europa, até meados de 2023, com um potencial lançamento no mercado no inverno de 2023/24.

Vírus causa 500 mil hospitalizações de idosos por ano

O RSV é um dos vírus que causam bronquiolite, uma doença que afeta principalmente os bebés. Mas também pode afetar os idosos, para os quais não existe vacina disponível. Há cerca de 5,2 milhões de casos por ano entre pessoas com 60 anos ou mais nos países desenvolvidos, resultando em 500.000 internamentos hospitalares anuais.

Todos os anos, o vírus causa 30.000 mortes entre doentes idosos nos países ricos, precisou à AFP Paul Burton, diretor médico de Moderna: "Esta doença tem um elevado número de mortes que tem sido subestimado", continuou. O número de doses potencialmente necessárias tem ainda de ser determinado.

Vírus sincicial é responsável por 7% das hospitalizações de crianças até 5 anos As crianças com menos de 2 anos representaram 96,3% dos casos, refere um estudo português.

"Uma grande proporção das mortes relacionadas com RSV ocorrem em países de baixos rendimentos, onde o acesso aos cuidados é limitado", disse Abdullah Baqui, professor na Universidade Johns Hopkins e investigador principal do ensaio.

A vacina encontra-se atualmente num ensaio clínico de fase 1 em crianças.

A tecnologia RNA mensageiro provou ser fundamental na luta contra a covid-19 e é vista como promissora na luta contra muitas outras doenças.

A Moderna não é o único laboratório a lançar-se no combate ao RSV. No início de novembro, a União Europeia aprovou um tratamento preventivo para a bronquiolite desenvolvido conjuntamente pela AstraZeneca e Sanofi. O Nirsevimab não é exatamente uma vacina, mas tem o mesmo propósito.

A americana Pfizer anunciou recentemente resultados positivos de um ensaio de uma vacina - administrada à mãe durante a gravidez - para proteger os recém-nascidos de formas graves de bronquiolite.

A Pfizer está também a desenvolver uma vacina RSV para pessoas com 60 anos ou mais, que está atualmente a ser revista pelas autoridades sanitárias dos EUA.

