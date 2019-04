Com o nome artístico de Tales Cotta, o modelo de 26 anos faleceu em pleno desfile da São Paulo Fashion Week.

Modelo morre em desfile de moda no Brasil

Um modelo brasileiro de 26 anos morreu subitamente no sábado durante um desfile da semana de moda de São Paulo, anunciaram os organizadores.

“O SPFW [São Paulo Fashion Week] acaba de receber a notícia do falecimento do modelo Tales Soares, que teve um mal súbito durante o desfile da Ocksa”, uma marca brasileira, anunciaram os organizadores num comunicado, sem detalhar as causas do óbito.

“Ele foi prontamente atendido pela equipa de socorristas do evento e em seguida levado ao hospital, mas infelizmente não resistiu”, acrescentou o SPFW no comunicado, apresentando as condolências à família.

O jovem, cujo nome artístico era Tales Cotta, desmaiou quando se virou para sair da ‘passerelle’, perante dezenas de espectadores surpreendidos, segundo informações da imprensa local.

A Ocksa revelou na sua conta no Instagram estar “consternada” com a notícia da morte.

As marcas que desfilaram após ser conhecido o falecimento do modelo fizeram um minuto de silêncio antes de desfilarem.

A São Paulo Fashion Week, o evento de moda mais importante da América Latina, teve início a 22 de abril e terminou no sábado.

Lusa



