Modelo e génio informático manda calar machistas no seu tempo livre

Lyndsey Scott é engenheira informática, com um grande currículo e trabalha para a Apple. Depois de ter desfilado para a Victoria's Secret recebeu uma série de ataques sexistas a colocar em causa a sua capacidade profissional. A modelo resolveu responder aos comentários sexistas.

Tem 31 anos, é engenheira de software, trabalha para a Apple, elaborou vários tutoriais juntamente com Bill Gates y Mark Zuckerberg para a plataforma Code.org. Tem um extenso currículo na sua área de trabalho. Para além disso é modelo e já trabalhou para a Prada, Blumarine e Guci. Foi a primeira mulher negra a desfilar em exclusivo para a Calvin Klein. Recentemente, fez uma passagem para a marca de lingerie mais famosa do mundo, Victoria's Secret. Depois da conta de Instagram especializada em programação ter publicado um post em que afirmava: "Esta modelo da Victoria's Secret pode programar código Python, C++, Java, MIPS, e Objective-C”, muitos comentários de internautas puseram em causa as suas capacidades profissionais. Alguns machistas nas redes sociais garantiram que a única coisa que conseguiria escrever era "Hello World" (referindo-se a uma expressão típica para que se está a iniciar na programação).

Farta de suportar ataques machistas que colocam em causa a sua inteligência e das mulheres no mundo da tecnologia, decidiu responder nas rede sociais: “Tenho 27.481 puntos en StackOverFlow (uma página web que classifica os programadores que encontram soluções para problemas em diferentes linguagens). Estou na equipa de iOS para RayWendelich.com. Sou a engenheira principal de software da RallyBound, a empresa com o 841º crescimento más rápido nos Estados Unidos, segundo a revista Inc. Tenho uma licenciatura em Amherst, onde me formei em Informática e Teatro. Sou capaz de viver a minha vida e faço aquilo que me dá prazer. Lendo este tipo de comentários, percebo a razão que 41% das mulheres em carreiras técnicas acabam por abandonar as suas profissões devido a um ambiente de trabalho hostil". Na sua conta de Instagram acrescentou: "Não me quero gabar, coloquei estes dados com a esperança de convencer, pelo menos, alguns que escreveram estes comentários negativos que os programadores podem ter qualquer aspeto, tamanho, género, raça, etc. Para que pensem duas vezes antes de colocar em causa outras mulheres e jovens que encontrem no campo tecnológico".





