A modalidade de certificado para vacinados já com dose de reforço ou vacinados com teste negativo já pode ser atualizada ou descarregada para os telemóveis.

"2G+" já pode ser atualizada. Teste obrigatório para quem não tem a dose de reforço

A modalidade de certificado para vacinados já com dose de reforço ou vacinados com teste negativo já pode ser atualizada ou descarregada para os telemóveis.

A aplicação para descarregar o certificado digital de vacinação foi atualizada para incluir a funcionalidade "2G+", que corresponde ao regime em vigor deste sábado, 25 de dezembro.

Este novo regime determina que quem queira aceder a estabelecimentos de hotelaria e restauração, cafés e bares mas que ainda não tenha a dose de reforço (ou terceira dose) da vacina anticovid, tem obrigatoriamente de realizar um teste rápido ou apresentar um teste certificado ou PCR.

Esta nova modalidade atualiza o regime 2G, segundo o qual só vacinados e recuperados podem aceder àqueles estabelecimentos. Quem apenas possui teste fica impedido de os frequentar.

Desde esta segunda-feira a aplicação CovidCheck.lu passa então a contar com a funcionalidade "2G+", além das outras que já incluía.

Nessa nova funcionalidade é colocada a informação sobre o estado vacinal de quem está sujeito a dose de reforço e se, em função disso, necessita ou não de teste negativo adicional para poder frequentar os espaços de restauração e alojamentos turísticos. Assim, a opção "2G+" passa a servir para comprovar os casos de "vacinados com uma dose de reforço" ou vacinados mais teste negativo, segundo explica o Governo num comunicado divulgado nesta segunda-feira.

"A partir de agora, ao abrir a aplicação, os verificadores poderão selecionar uma das quatro funcionalidades da aplicação: viagens, 3G, 2G e 2G+", refere o documento, que é acompanhado de um tutorial explicativo que pode consultar no vídeo abaixo:

Segundo explica o documento do Governo, ao digitalizar um certificado CovidCheck com a nova funcionalidade 2G+, a aplicação vai mostrar diferentes cores no ecrã quando for feita a verificação nos estabelecimentos onde é exigida.

Ecrã verde

Se o ecrã verde estiver a verde isso significa que o certificado de vacinação apresentado é válido e atesta a toma da dose de reforço da vacina ("booster").





Ecrã laranja

Se o ecrã estiver a laranja isso quer dizer que o certificado apresentado é um certificado de recuperação válido ou um certificado de uma vacinação primária completa válida mas sem uma dose de reforço. Nesse caso, a pessoa terá também de apresentar um resultado negativo de um autoteste antigénico realizado no local ou um certificado de teste válido (teste PCR ou autoteste certificado).

Para a verificação da validade do certificado de teste submetido, a funcionalidade 3G da aplicação CovidCheck.lu também deve ser selecionada, refere o mesmo comunicado.

Ecrã vermelho

A outra cor possível que pode aparecer no ecrã para validar a funcionalidade "2G+" é o vermelho. Se o ecrã aparecer com essa cor isso significa que o certificado apresentado não é autêntico ou válido ou apenas corresponde a um certificado de teste covid-19, sem os restantes certificados de vacinação associados que são exigidos.

O Governo explica ainda que os utilizadores que não ativaram a funcionalidade de atualização automática da aplicação nos seus telefones poderão aceder à nova versão da aplicação CovidCheck através do site onde o descarregaram inicialmente.

Também se recomenda sincronizar a aplicação com o sistema nacional, indo às definições da aplicação e clicando em "sincronizar com o sistema nacional", refere o documento.

