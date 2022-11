Ao Contacto, a polícia de Trier afirma que as buscas por outras partes do corpo em Temmels já terminaram. As autoridades do Luxemburgo estão envolvidas.

Mistério. Polícia alemã admite hipótese de partes do corpo serem de Diana

Tiago RODRIGUES Ao Contacto, a polícia de Trier afirma que as buscas por outras partes do corpo em Temmels já terminaram. Não revela que partes foram encontradas e não se sabe ainda se são de homem ou mulher. As autoridades do Luxemburgo estão envolvidas.

(Notícia atualizada às 14h30 com nova resposta da polícia de Trier)

Permanece o mistério sobre as partes de um corpo encontradas na cidade alemã de Temmels, no distrito de Trier-Saarburg, na terça-feira. A polícia não afasta a possibilidade de se tratar dos membros desaparecidos do corpo de Diana Santos, que foi encontrado desmembrado em Mont-Saint Martin, no dia 19 de setembro. Os membros inferiores tinham sido cortados ao nível dos joelhos, não havia braços, nem cabeça.

Até ao momento, estas partes permanecem desaparecidas. Ao Contacto, o porta-voz da polícia de Trier, Uwe Konz, não confirma se os restos mortais encontrados em Temmels pertencem a Diana. "Ainda estamos a investigar o caso. Não temos ainda a identificação da pessoa. Estamos a considerar todas as hipóteses", afirmou.

Questionado sobre se as partes do corpo serão de uma mulher ou de um homem, Konz respondeu que "ainda não se sabe qual é o sexo da pessoa".

Sobre quais as partes do corpo que foram encontradas, o responsável da polícia disse apenas que não podem revelar para já esses detalhes. Segundo o jornal News TR, terão sido encontradas cabeça e pernas desmembradas. Isto poderia significar que o tronco não foi encontrado e que estas partes pertencerão ao corpo de Diana. Segundo aquele jornal, as buscas de quarta-feira teriam como objetivo encontrar os braços.

O porta-voz da polícia confirma que as buscas decorreram na terça e quarta-feira para encontrar outras partes do corpo, sem sucesso. "As buscas já terminaram. Agora resta-nos o teste de ADN para identificar a vítima", explicou Konz.

O News TR refere ainda que as forças policiais do Grão-Ducado também estiveram envolvidas nesta operação. Konz não confirmou, mas disse: "Estamos em contacto com os nossos colegas do Luxemburgo".

Na tarde desta quinta-feira, fonte da polícia de Trier voltou a responder ao Contacto, afirmando que ainda não tem "novas informações" sobre a identidade do corpo. "Os resultados das investigações forenses estão ainda pendentes. Os nossos investigadores estão em contacto com a polícia do Luxemburgo para verificar as ligações potencialmente existentes" com o país, acrescentou.

O Contacto também questionou o Ministério Público luxemburguês sobre se as partes do corpo encontradas são de Diana. "De momento, não é possível afirmar ou negar uma ligação com o corpo encontrado em Mont-Saint-Martin. Teremos de esperar pelo resultado da análise do ADN", respondeu fonte do gabinente de imprensa.

Centenas de polícias nas buscas

As partes de um corpo foram encontradas por uma pessoa perto de Temmels, junto à fronteira com o Luxemburgo, na terça-feira. Por volta das 14 horas, a testemunha informou a polícia sobre a descoberta na área de um parque de estacionamento.

No local, as autoridades descobriram os restos mortais num arbusto fora do parque de estacionamento. Ainda não foram fornecidos mais pormenores sobre a origem da vítima ou sobre as circunstâncias da descoberta. As investigações da polícia criminal de Trier estão em curso.

O jornal News TR referiu que centenas de polícias participaram nas buscas na quarta-feira e cobriram uma área florestal adjacente e muitas árvores foram cortadas e espessas matas foram examinadas. Foram utilizados drones e cães de busca. Os bombeiros de Temmels, a polícia de Saarburg, a polícia criminal de Trier, a polícia de Wittlich, o esquadrão de drones da polícia de RLP, cães de busca de Mainz e Koblenz foram destacados para o local.

