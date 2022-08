Problemas técnicos levaram hoje ao cancelamento da descolagem do foguetão da NASA para a órbita do satélite natural da Terra. A próxima janela de oportunidade está prevista para sexta-feira.

Sociedade 16 2 min.

Voo teste cancelado

Missão abortada. Regresso à Lua foi cancelado

Lusa Problemas técnicos levaram hoje ao cancelamento da descolagem do foguetão da NASA para a órbita do satélite natural da Terra. A próxima janela de oportunidade está prevista para sexta-feira.

À última hora, a NASA interrompeu a contagem decrescente para o lançamento do voo de teste do seu novo foguetão lunar, prevista para as 14h33 hora de segunda-feira (hora do Luxemburgo), devido a uma fuga de combustível, anunciou a agência espacial norte-americana.

Este voo de teste, a partir do Centro Espacial Kennedy da NASA, na Florida, destina-se a colocar uma cápsula de tripulação na órbita da Lua pela primeira vez em 50 anos. Contudo, este será um voo sem tripulação humana. A bordo irão três manequins e a ovelha Choné para simular as condições da viagem.

Foguetão que vai levar astronautas à Lua faz primeiro voo teste esta segunda-feira A NASA espera em 2024 levar astronautas para a órbita da Lua, e em 2025 para a sua superfície.

A fuga ocorreu no mesmo local em que surgiram infiltrações durante um teste de contagem decrescente na primavera, segundo a agência norte-americana AP.

Ao detetarem a fuga, os controladores de lançamento interromperam a operação de abastecimento, que já estava atrasada uma hora devido à aproximação de trovoadas.

O lançamento do foguetão, sem tripulação, estava previsto para ocorrer hoje, durante uma “janela de oportunidade” de duas horas que se abre às 13:33 de Lisboa.



16 A NASA cancelou o lançamento do foguetão para a Lua esta segunda-feira. AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. A NASA cancelou o lançamento do foguetão para a Lua esta segunda-feira. AFP A NASA cancelou o lançamento do foguetão para a Lua esta segunda-feira. AFP A NASA cancelou o lançamento do foguetão para a Lua esta segunda-feira. AFP A NASA cancelou o lançamento do foguetão para a Lua esta segunda-feira. AFP A NASA cancelou o lançamento do foguetão para a Lua esta segunda-feira. AFP A NASA cancelou o lançamento do foguetão para a Lua esta segunda-feira. AFP A NASA cancelou o lançamento do foguetão para a Lua esta segunda-feira. AFP A NASA cancelou o lançamento do foguetão para a Lua esta segunda-feira. AFP A NASA cancelou o lançamento do foguetão para a Lua esta segunda-feira. AFP A NASA cancelou o lançamento do foguetão para a Lua esta segunda-feira. AFP A NASA cancelou o lançamento do foguetão para a Lua esta segunda-feira. AFP A NASA cancelou o lançamento do foguetão para a Lua esta segunda-feira. AFP A NASA cancelou o lançamento do foguetão para a Lua esta segunda-feira. AFP A NASA cancelou o lançamento do foguetão para a Lua esta segunda-feira. AFP A NASA cancelou o lançamento do foguetão para a Lua esta segunda-feira. AFP A NASA cancelou o lançamento do foguetão para a Lua esta segunda-feira. AFP

Próximas possibilidades

A NASA tinha indicado que se o voo não fosse possível hoje, haveria mais duas datas possíveis, 02 e 05 de setembro. De acordo com os comentadores da Nasa, na transmissão ao vivo do lançamento, entretanto cancelado, a próxima janela de oportunidade para a descolagem será sexta-feira, dia 2, pela hora do almoço. As equipas da Nasa tudo irão fazer para resolver os problemas técnicos de hoje para agendar a missão para daqui a dois dias.

O foguetão, de 98 metros de altura, é o mais poderoso de sempre construído pela NASA, ultrapassando o Saturn V que levou os astronautas à lua há meio século.



A missão de órbita lunar tem uma duração prevista de seis semanas.



Mesmo sem ninguém a bordo, milhares de pessoas prepararam-se para ver o lançamento do foguetão SLS, a sigla em inglês de Sistema de Lançamento Espacial.

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, voou para Orlando com o marido, mas ainda não tinha feito a viagem de carro até ao Cabo Canaveral para o lançamento quando ocorreu a interrupção da contagem decrescente, segundo a AP.

A missão Artemis I tem sofrido vários atrasos que levaram a que o orçamento deste teste em órbita lunar custasse 4.100 milhões de dólares (mais de 4.130 milhões de euros, ao câmbio atual).





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.