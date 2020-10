"O assassinato de Samuel Paty é um ataque às nossas liberdades e valores fundamentais. É um ataque a todos nós", escreveu o ministro da Educação, Claude Meisch.

Minuto de silêncio. Luxemburgo reage à morte do professor decapitado em França

Ana Patrícia CARDOSO

Um professor de história francês, Samuel Paty, foi assassinado em frente a uma escola em Conflans-Sainte-Honorine, França, depois de mostrar as caricaturas de Maomé em aula, durante um debate sobre liberdade de expressão. O homem de 47 anos foi morto e decapitado por um jovem de 18 anos que foi baleado e morto.

Várias operações policiais contra membros do movimento islamita em França Várias operações policiais foram lançadas esta segunda-feira de manhã em França contra "dezenas de indivíduos" envolvidos no movimento islamita.

O crime está a chocar o país e o mundo, tendo sido classificado como um ato terrorista islâmico pelo Presidente da República francês, Emmanuelle Macron, e a polícia francesa lançou várias operações policiais contra membros do movimento islamita.

O Luxemburgo não ficou atrás de outros países e condenou os atos através de várias vozes. O ministro da Educação Claude Meisch, a confederação sindical OGBL e a associação de professores de história ALEH reagiram ao assassinato de Samuel Paty

"O assassinato de Samuel Paty é um ataque às nossas liberdades e valores fundamentais. É um ataque a todos nós. Trabalhemos juntos pela liberdade de expressão e por uma educação livre e esclarecida", escreveu o ministro da Educação, Claude Meisch , no Twitter.

Em comunicado, a OGBL expressou o seu pesar pelo crime, esta quinta-feira de manhã. Com o propósito de homenagear o trabalho de Paty, a OGBL decidiu produzir uma pasta pedagógica sobre o tema "Liberdade de expressão e sátira". Estará em alemão, disponível no site da Ogbl e será gratuita. "Apelamos a todos os colegas para que abordem a questão da liberdade de expressão nas suas lições", pode ler-se no comunicado. O sindicato acrescentou ainda outro pedido ao ministro da Educação. Um minuto de silêncio por Samuel Paty.



Tamém a associação luxemburguesa de professores de história, ALEH, e os professores de história da Universidade do Luxemburgo emitiram um comunicado conjunto sobre do colega Paty. "Somos os primeiros ameaçados pela intolerância", afirmam, reforçando que "ato prova tragicamente como é importante assegurar que os jovens desenvolvam um espírito crítico e iluminado, tolerância e respeito na sua educação. Os professores das escolas primárias e secundárias estariam na vanguarda do ensino dos jovens a pensar de uma forma reflexiva e aberta".





