Ministros europeus reúnem esta quarta para discutir tensões na Bielorrússia

(Com Agência Lusa)

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE) reúnem-se esta quarta-feira, por videoconferência, para discutir as tensões sociais e políticas na Bielorrússia, depois das eleições presidenciais no país contestadas pela UE. O Luxemburgo estará representado pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel, no encontro à distância, com início marcado para o meio-dia.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, convocou a reunião, depois de considerar que "o povo da Bielorrússia tem o direito de decidir sobre o seu futuro e eleger livremente o seu líder", adiantando que "a violência contra os manifestantes é inaceitável e não pode ser permitida".

Luxemburgo defende sanções à Bielorrússia que não afetem diretamente a população A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também apelou hoje ao Conselho da União Europeia (UE) que adote sanções ao país, por violação dos direitos humanos, na sequência das manifestações contra os resultados eleitorais.

Desde há uma semana que a Bielorrússia é palco de uma onda de protestos contra a reeleição do Presidente, Alexander Lukashenko, que muitos, incluindo a UE, consideram fraudulenta.

