Ministros da UE no Luxemburgo debatem mecanismo para regular eletricidade

A Comissão Europeia propôs esta terça-feira um novo mecanismo para regular os preços da eletricidade como alternativa ao limite máximo dos preços do gás para a produção de eletricidade, uma ideia defendida pela França.

Os ministros da energia da UE, reunidos no Luxemburgo esta terça-feira, irão debater esta nova proposta, que vem juntar-se aos planos já apresentados por Bruxelas em 18 de outubro para reduzir os preços da energia. Não fazia parte do "roteiro" adotado na cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da UE na quinta e sexta-feira.

Os líderes tinham pedido à Comissão "decisões concretas" sobre um pacote de medidas, incluindo compras conjuntas de gás, um enquadramento para o mercado grossista do gás, mas também - apesar da forte resistência alemã - um limite para os preços do gás para a eletricidade.

"O maior beneficiário líquido seria a França"

Este esquema, já aplicado em Espanha e Portugal, consiste em atenuar as contas de gás dos operadores (sendo a diferença com o preço de mercado coberta por um subsídio público), a fim de fazer baixar os preços da eletricidade.

Num documento apresentado aos Estados-Membros e consultado pela AFP, a Comissão considera que a sua extensão na UE teria efeitos muito desiguais.

Com um limite de 100-120 euros por megawatt hora, os operadores seriam encorajados a comprar mais, com o risco de inflacionar o consumo europeu de gás "em 5 a 9 mil milhões de m3". Existe também o risco de que as exportações de eletricidade subsidiada pela Europa para países fora da UE (Reino Unido, Suíça, Balcãs, etc.) disparem.

Finalmente, o custo dos subsídios variaria muito: estados com muitas centrais elétricas alimentadas a gás (Alemanha, Países Baixos, Itália) pagariam uma fatura muito elevada. Os vencedores seriam os grandes importadores de eletricidade alimentada a gás: "O maior beneficiário líquido seria a França".

Mecanismo ibérico "funciona"

Alternativamente, Bruxelas delineia um método "mais estrutural" e "muito rapidamente" aplicável para influenciar os preços da eletricidade, aumentando a percentagem de contratos que fixa antecipadamente o preço recebido pelos produtores de energia renovável e nuclear - com base nos seus custos de produção reais.

Isto reduziria mecanicamente os volumes de eletricidade vendidos a preços de mercado grossista indexados ao gás.

"Se houver outro mecanismo, acolho-o de braços abertos. Mas o que é certo é que (o mecanismo 'ibérico') existe na Europa, funciona e tem demonstrado que é eficaz: é importante que seja levado até ao fim", reagiu a ministra francesa da Transição Energética, Agnès Pannier-Runacher, aquando da sua chegada ao Luxemburgo.

No futuro imediato, ainda divididos quanto à intervenção no mercado, os ministros da UE estão a tentar chegar a acordo sobre as modalidades de compras conjuntas de gás à escala da UE, uma medida sobre a qual existe consenso.

