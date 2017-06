O ministro português do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, veio ao Luxemburgo para assinalar o 10 de junho. Em entrevista ao Contacto, descartou, pelo menos para já, a possibilidade de novas reduções nas portagens. Pedro Marques falou do novo aeroporto no Montijo e da criação de 20 mil postos de trabalho. E diz que quer que os portugueses tenham oportunidades no seu próprio país.

As portagens de algumas autoestradas foram reduzidas no ano passado. Quanto é que os utilizadores pouparam?

A questão da poupança não é, para mim, a mais fundamental. Já foram poupados vários milhões de euros pelos utilizadores e espero que a redução induza mais utilização das autoestradas. O essencial foi cumprir aquilo com que nos tínhamos comprometido antes de nos apresentarmos às eleições, que era a redução das portagens nas autoestradas do interior. Por que é que o fizemos? Porque a mobilidade no interior é mais difícil do que nas zonas urbanas e as grandes autoestradas do interior – como é o caso da Via do Infante – foram objeto de uma redução das portagens.

Está em estudo a possibilidade de novas reduções?

Não, qualquer política pública é objeto de avaliação. Não tenho prometido nem vou prometer mais nada. Digo apenas que estamos a avaliar a política e os seus efeitos na mobilidade. Estamos também a procurar compreender em que medida conseguimos induzir mais tráfego. Depois, perceber de que forma é que as condições económicas e orçamentais do país nos permitirão olhar para o tema mais para a frente. Mas sem aqui fazer nenhuma promessa adicional sobre essa matéria.

Quanto ao aeroporto complementar em Lisboa. Porquê o Montijo e não Beja?

Primeiro a questão do aeroporto. Estamos muito atrasados relativamente a esta decisão, já devia ter sido tomada há muitos anos em Portugal. É preciso uma solução que seja sustentável, que se consiga pagar com as próprias receitas aeroportuárias, e tem de ser durável no tempo. E é o que esta solução permite. As outras pistas mais próximas de Lisboa não funcionam por razões técnica: cruzam com a atual pista do aeroporto e por isso não podiam levantar ou aterrar aviões ao mesmo tempo. No caso do Montijo isso é possível e permite-nos, pelo menos, duplicar a capacidade em relação à atual. Passar para, pelo menos, 50 milhões de passageiros, embora tenhamos condições até para ultrapassar esse valor. Beja não é uma solução, porque está demasiado distante de Lisboa. Tivemos de analisar todas as pistas complementares que estavam a uma distância de Lisboa que permitissem, com realismo, oferecer às pessoas que aterram nesse novo aeroporto uma distância até à cidade de 30 minutos. Esse é o tempo que é competitivo para um aeroporto complementar. E não íamos estar a fazer investimentos adicionais numa estrutura aeroportuária para depois não ter aviões com interesse em aterrar lá.

Quantos postos de trabalho serão criados?

Há estudos que apontam que, por cada milhão de passageiros transportados, se criam até mil postos de trabalho na infraesturuta aeroportuária, sem contar com o turismo. Estamos a falar de um incremento de cerca de 25 milhões de passageiros. Eu, até com alguma prudência, tenho dito 20 mil novos postos de trabalho com este aumento de capacidade. É expectável que talvez metade sejam nesse novo aeroporto e os outros conforme se for desenvolvendo a capacidade no aeroporto da Portela.

O novo aeroporto será só para low-cost?



...

Paula Cravina de Sousa



(Leia a entrevista na íntegra na edição desta quarta-feira do jornal Contacto)