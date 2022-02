Ministro luxemburguês ameaça Comissão com processo legal sobre classificação das 'energias verdes'

A Comissão Europeia apresenta esta quarta-feira um acrescento à Lei da Taxonomia, com o apoio da França e da Alemanha, fazendo com que o gás natural e o nuclear possam receber investimentos 'verdes'.

Telma MIGUEL A Comissão Europeia apresenta esta quarta-feira um acrescento à Lei da Taxonomia, com o apoio da França e da Alemanha, fazendo com que o gás natural e o nuclear possam receber investimentos 'verdes'.

O Luxemburgo ameaçou mais uma vez tomar medidas legais contra a Comissão por causa do anúncio que vai ser feito esta quarta-feira de que através de um ato delegado a Comissão propõe incluir o gás natural e o nuclear como energias 'verdes' que podem receber investimento.

A Comissão Europeia apresenta esta quarta-feira um acrescento à Lei da Taxonomia, com o apoio da França e da Alemanha, fazendo com que estas energias possam receber investimentos 'verdes'. Para este ato delegado ser recusado é preciso 20 países votarem contra, bem como a maioria do Parlamento Europeu. A luta vai arrastar-se nos próximos quatro meses.

Numa entrevista ao Politico Pro, o ministro da Energia luxemburguês, Claude Turmes, reforçou a ideia de que a Lei da Taxonomia original não incluía nenhuma destas duas formas de energia e arrasa a iniciativa da Comissão que vai anunciada pela comissária dos Serviços Financeiros Mairead McGuinness.

Estou envolvido na política europeia desde 1999; nunca, mas mesmo nunca assisti a uma coisa destas. Não tem precedentes. Claude Turmes, em entrevista ao Politico Pro

Turmes acrescentou que os co-legisladores (Parlamento Europeu e Conselho) não deram poderes à Comissão para criar este ato delegado, fazendo notar que nem o gás nem o nuclear estavam incluídos na legislação da taxonomia original. O luxemburguês acusou a Comissão de "contrabandear legislação secundária para a incluir na lei original".

Turmes disse igualmente que o ato da Comissão não é democrático em vários aspetos: "Ao escolher um processo de tomada de decisão que é basicamente criar uma maioria para algo que não tem maioria".

Um ato delegado só pode ser recusado se 20 Estados-membros, representando 65% da população europeia se opuserem. O cenário é considerado pouco provável, uma vez que dois dos mais populosos países da EU, a Alemanha (que apoia a inclusão do gás, uma parte importante do seu mix energético) e a França (que defende a expansão da energia nuclear) totalizam mais de 150 milhões dos 450 milhões de cidadãos europeus. É preciso também que a maioria do Parlamento vote contra. O grupo dos Verdes já está a tentar compromissos com outras bancadas para recusar o ato delegado. E as organizações não-governamentais do ambiente manifestaram-se contra a iniciativa da Comissão.

Turmes considera ainda na entrevista ao Politico Pro que este ato delegado corrompe a ideia de democracia europeia numa matéria essencial. "Não é normal que assuntos essenciais estejam à mercê de um processo de decisão política em que sejam precisos 20 dos 27 para rejeitar a iniciativa".

Projeto entregue nas últimas badaladas de 2021

Na entrevista, Turmes juntou-se a um grande coro de vozes – incluindo de ativistas do ambiente e de ministros dos vários Estados-membros – por a Comissão ter entregue o projeto do ato delegado de incluir o gás e a energia nuclear na taxonomia verde ao final da tarde do dia 31 de dezembro.

Uma manobra muito mal vista, nas últimas badaladas de 2021, quando já toda a gente em Bruxelas se estava a preparar para abrir as garrafas de champanhe e deixar a política para segundo plano por umas horas.

"Imagine-se se isto acontecesse em outras áreas da política – isto seria o fim da democracia europeia", sublinhou. Numa conversa onde manifestou o grande descontentamento contra a iniciativa de ressuscitar o nuclear e incluir o "gás, em certas condições" (segundo a proposta da Comissão) como energias passíveis de serem financiadas como 'verdes', Turmes não escondeu a fúria: "Estou envolvido na política europeia desde 1999; nunca, mas mesmo nunca assisti a uma coisa destas. Não tem precedentes".

Turmes recusou dizer nomes ao Politico Pro, mas salientou que há comissários que se manifestaram contra a inclusão das duas energias na Taxonomia verde e também com a maneira como o processo se desenrolou: de entregar a propostas "às 5 para a meia noite", ou seja, a tentar passar despercebido.

