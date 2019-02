Ministro francês insiste em classificação mais restrita para veículos a diesel

A ninfa da mitologia grega subiu ao dorso do touro branco e agarrou-se ao seu pescoço. O touro, que não era mais do que o todo-poderoso Zeus disfarçado, entrou no mar Egeu e nadou até Creta, onde guardou a bela Europa, pois esse era o nome da ninfa, para si. A história do rapto de Europa constitui as origens míticas do Velho Continente e, como em todos os mitos, nunca aconteceu realmente.