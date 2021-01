Em reação ao anúncio do Governo sobre a imposição de um teste negativo à covid para quem chegar ao Luxemburgo de avião, o ministro do Turismo, Lex Delles, diz que o melhor mesmo é ficar pelo país nas férias de Carnaval.

Ministro do Turismo recomenda férias de Carnaval no Luxemburgo

Em declarações ao jornal L’Essentiel Lex Delles mostrou-se a favor da medida, uma vez que a situação sanitária na Europa volta a ser crítica, com a circulação de várias variantes do vírus no país, nomeadamente a variante britânica e sul-africana.

E questiona, por isso, "se é mesmo essencial ir gozar férias neste momento ao estrangeiro, sobretudo para um país onde o risco de infeção é maior". Tal como já tinha acontecido no verão, Delles aconselha os cidadãos a "passar férias no Luxemburgo, onde há muitos locais a descobrir" e desta forma evitar as restrições impostas aos viajantes que chegam ao Luxemburgo, que entram em vigor esta sexta-feira, 29 de janeiro.

Lex Delles acrescenta ainda que o prazo dos vales de 50 euros para usar em alojamento turístico no país foi prolongado até 18 de abril, pelo que ainda vão a tempo de ser usados no Carnaval por quem ainda não utilizou. Segundo o Executivo, dos 700 mil vales enviados, apenas 100 mil foram utilizados.

