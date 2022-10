Os dois países assinaram dois acordos que visam “melhorar a colaboração entre os serviços públicos do emprego dos dois países” e também as inspeções do trabalho.

Visita oficial

Ministro do Trabalho luxemburguês reuniu-se com homóloga portuguesa

O ministro do Trabalho, Georges Engel, deslocou-se na terça-feira a Lisboa onde se encontrou com a sua homóloga portuguesa, Ana Mendes Godinho. Os dois ministros abordaram a transformação do mercado de trabalho, como também os meios que foram implementados para fazer face às crises atuais.

Para o ministro luxemburguês, este encontro sublinha a “colaboração estreita entre parceiros europeus, que permite ultrapassar os desafios futuros no mundo do trabalho”.

Por seu lado, a ministra portuguesa apresentou os programas “Reskill” e “Upskill” que visam aumentar a empregabilidade dos trabalhadores nas empresas. Ana Mendes Godinho apresentou ainda o projeto piloto relativo à flexibilização e redução do tempo de trabalho. Um tema que recentemente foi abordado no Grão-Ducado.

Os dois países assinaram aind dois acordos que visam “melhorar a colaboração entre os serviços públicos do emprego dos dois países” e também as inspeções do trabalho. Uma forma de “trazer mais eficácia na proteção dos trabalhadores”.

Georges Engel também se encontrou com a Inspetora-Geral da Inspeção do Trabalho portuguesa, Maria Fernanda Campos, tendo abordado os aspetos práticos do acordo sobre as inspeções.

Nesta quarta-feira, o ministro do Trabalho visita o serviço público do emprego, como também o centro para o emprego e a formação profissional em Alcoitão.



