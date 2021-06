Os menores a partir dos 12 anos vão começar esta semana a receber um convite para a vacinação contra a covid-19.

Rentrée escolar em setembro no Luxemburgo poderá ser sem máscara

O ministro da Educação, Claude Meisch, admitiu em entrevista recente à RTL que as máscaras poderão deixar de ser uma realidade nas salas de aula já a partir do próximo ano letivo, que começa em setembro.

As infeções por SARS-CoV-2 têm diminuído no Luxemburgo, uma situação que se espelha também nas escolas, com os casos a decrescer nas últimas semanas. Na semana de 14 a 20 de junho por exemplo, foram registadas 38 infeções nas escolas do país, menos 21 casos do que na semana anterior.



A partir de 13 de junho o uso da máscara deixou ser obrigatório no recreio das escolas do Grão-Ducado, mas continua a ser imposta dentro das salas de aula.



Em entrevista à RTL Claude Meisch diz que as máscaras poderão por isso deixar de fazer parte do dia-a-dia de estudantes e alunos, já a partir de setembro, mas alerta que tudo vai depender da situação sanitária após as férias de verão. Dando o exemplo do foco de contaminação com a variante Delta (indiana) na escola fundamental de Frisange, Meisch considera que é preciso continuar a ser vigilante em relação à covid-19. Uma das possibilidades poderia ser, segundo Meisch, usar a máscara apenas em caso de infeções num estabelecimento.

O responsável pela pasta do Ensino espera que com o início da vacinação para os jovens entre os 12 e 18 anos, a situação poderá melhorar, pelo menos nos liceus, um dado que deixa Meisch mais otimista para a próxima rentrée escolar. Os menores a partir dos 12 anos vão começar esta semana a receber um convite para a vacinação contra a covid-19.

