Ministro da Educação descarta CovidCheck nas salas de aula

Susy MARTINS O ministro da Educação defende que se poderá introduzir o CovidCheck em certos serviços, mas que isso não dentro das salas de aulas.

Os alunos têm um direito à educação, daí o ministro da Educação, Claude Meisch, descartar o CovidCheck nas salas de aulas, tanto nas escolas do ensino fundamental, como nos liceus.

No entanto, o responsável pela pasta da Educação diz que estão previstas reuniões com os sindicatos do ensino para ver se há possibilidade de introduzir o CovidCheck para as pessoas que trabalham nas escolas, como também em outras administrações públicas, segundo informações avançadas, esta segunda-feira, por Claude Meisch à RTL.

O ministro é da opinião que se poderá introduzir o CovidCheck em certos serviços, mas que isso não vai acontecer nas salas de aulas.

Note-se que atualmente os alunos são testados duas vezes por semana à covid-19 nas escolas. Embora os autotestes deixem de ser válidos a partir de 1 de novembro, isso não é o caso nas escolas, hospitais e lares.



