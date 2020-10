Em resposta a uma questão parlamentar do DP, Paulette Lenert diz que não há motivos para alarme.

Ministra diz que reservas de sangue no Luxemburgo são "satisfatórias"

Diana ALVES Em resposta a uma questão parlamentar do DP, Paulette Lenert diz que não há motivos para alarme.

Neste momento as reservas de sangue do Luxemburgo são "satisfatórias". Na resposta a uma questão parlamentar da deputada Carole Hartmann (DP), a ministra da Saúd, Paulette Lenert adiantou que a 11 de setembro o país contabilizava 797 sacos em stock. Nos meses anteriores, o Grão-Ducado tinha reservas ainda maiores, referiu Lenert, adiantando que devido a essa folga foi possível ao Centro de Transfusão Sanguínea (CTS) ajudar um estabelecimento hospitalar na Alemanha no final de agosto de 2020.

A ministra da Saúde adiantou, no entanto, que o país tem assistido a uma diminuição das colheitas desde finais de agosto, algo que, segundo explicou, poderá estar ligado ao facto de muitas pessoas terem estado de férias. Por outro lado, o Centro de Transfusão Sanguínea (CTS) viu-se confrontado com o cancelamento de colheitas externas previstas em várias empresas. Entre março e setembro houve oito anulações, e entre outubro e novembro outras três colheitas também foram canceladas. Apesar de os números parecerem residuais, na resposta Lenert explica que as colheitas externas representam quase 23% das dádivas de sangue totais no país.

A governante avançou ainda que os vários serviços hospitalares continuam a necessitar de produtos sanguíneos, apesar de a atividade hospitalar ter diminuído na primavera devido à pandemia de covid-19. Mas, de uma forma gerla, os dadores continuam a responder aos apelos permitindo assim ao CTS dar vazão aos hospitais.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.