Ministra desmente falta de pessoal em lares de idosos

Diana ALVES A ministra da Família, Corinne Cahen, diz que o Governo não tem conhecimento de falta de pessoal nos lares de idosos do país.

O esclarecimento surge no seguimento de uma questão parlamentar de Jeff Engelen, do ADR, sobre a alegada existência de camas vazias naquelas estruturas devido à falta de pessoal.



Na resposta, Cahen diz que o Executivo está consciente de que é necessário haver pessoal suficiente para prestar a assistência adequada aos idosos, seja em lares ou no domicílio. A ministra afirma que foi por essa razão que o Governo lançou em julho uma “campanha de valorização das profissões da saúde”. O objetivo é atrair jovens para estas profissões. Na sequência da questão de Jeff Engelen, Corinne Cahen destaca as previsões demográficas para as próximas décadas no que toca ao envelhecimento da população.

O grupo etário das pessoas com 65 anos ou mais representa atualmente 15,5% da população do país. Percentagem que deverá subir para 29,7% em 2070. Já as pessoas a partir dos 80 anos, que hoje são 4% do total, passarão a constituir 12,3% da sociedade luxemburguesa em 2070.

A ministra reconhece que, com o aumento da população idosa, aumentarão também as necessidades em termos de pessoal e estruturas dedicadas ao acompanhamento dos mais velhos.

Atualmente, o país totaliza 6.403 camas nas estruturas que acolhem idosos: 3.930 nos lares e 2.473 nas chamadas ‘maisons de soins’ (que acolhem idosos, mas também pessoas doentes). A estas vêm também juntar-se 914 camas em residências, onde os idosos podem viver de forma autónoma, mas contando com apoio médico, por exemplo.

Além destes lugares, a ministra da Família indica que cerca de 3.000 camas suplementares deverão ver a luz do dia em breve. Alguns dos projetos estão ainda em fase de discussão, outros a serem planeados e outros construídos.



