Governo enaltece bons resultados do país, mas admite a necessidade de não estagnar para corrigir atrasos. Associações dizem que quotas não estão a responder ao desafio.

Sociedade 2 min.

Ministra da Igualdade. Luxemburgo tem de "acelerar" no caminho da igualdade de género

Ana TOMÁS Governo enaltece bons resultados do país, mas admite a necessidade de não estagnar para corrigir atrasos. Associações dizem que quotas não estão a responder ao desafio.

O Luxemburgo é o 10º. país da União Europeia com melhores índices de igualdade de género. Porém, falha na distribuição igualitária dos géneros nas lideranças políticas e económicas. A representação feminina nos cargos de decisão e de poder fica abaixo de metade do total – 44,8 pontos, numa escala de zero a 100. Os dados são do instituto europeu EIGE e levaram a deputada d’Os Verdes, Chantal Gary, a questionar a ministra do Interior e da Igualdade, Taina Bofferding, em dezembro, sobre as razões dessa desigualdade e medidas previstas para as combater.

A resposta foi dada a 6 de janeiro, numa comunicação escrita, onde a governante enaltece os resultados obtidos (69,2, mais 1,8 pontos que a média geral de 67,4 da UE), embora reconheça que é preciso "acelerar" no caminho de uma maior igualdade.

Mulheres ocupam menos cargos de decisão no Luxemburgo do que em Portugal O Grão-Ducado está no topo dos países europeus com maior igualdade de género, mas falha a representação feminina nas lideranças políticas e económicas.

"Com este resultado, o Luxemburgo mantém-se acima da média comunitária e avança numa direção positiva. O principal desafio para o futuro será acelerar o progresso feito", diz numa resposta de quatro páginas.



Sobre a sub-representação feminina nas áreas do poder e cargos de decisão, a ministra lembra "que os dados publicados recentemente dizem respeito ao ano 2017 e não consideram os desenvolvimentos subsequentes, em particular a introdução de quotas legais na política para as eleições nacionais e comunitárias e de 40% de representação de cada sexo nos conselhos de administração de instituições públicas".

Luxemburgo vai ter a primeira greve nacional de mulheres em 2020 7 de março é a data escolhida pela plataforma organizadora, que junta várias organizações do Grão-Ducado. No topo das reinvidicações está a igualdade nas tarefas da prestação de cuidados.

No caso do poder político, algumas organizações femininas do país sustentam que a mera introdução de quotas nas listas eleitorais não basta para garantir a eleição de mais mulheres. "As quotas são 40% nas listas para eleições nacionais e 50% para as europeias e já estavam em vigor nos dois últimos atos eleitorais", refere ao Contacto Isabelle Schmoetten, da associação CID Femmes et Genre. A responsável sublinha que "não é suficiente pôr as mulheres na lista (ou apenas no final destas)". E compara o resultado paritário das europeias (três mulheres e três homens), que foi possível porque "quase todos os partidos colocaram cabeças-de-lista duplas (mulher e homem)", com "a pouca quantidade de mulheres diretamente eleitas para o parlamento". "Foram ainda menos que nas anteriores", lembrando a carta aberta de várias associações que se seguiu, a pedir mais igualdade de género na formação do governo.