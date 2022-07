O Ministério da Família refere que os lares de idosos continuam com infeções.

Covid-19

Ministra da Família. É preciso "cautela" no contacto com idosos e pessoas de risco

Henrique DE BURGO

Apesar do relaxamento das medidas sanitárias e dos gestos barreira, a ministra da Família, Corinne Cahen, apela à prudência no contacto com as pessoas idosas e pessoas vulneráveis.

Entre os cuidados a ter estão o uso de máscara, a higienização das mãos, o distanciamento, os espirros em direção ao cotovelo, a ventilação, mas também a realização de um teste rápido de antigénio.

O Ministério da Família refere em comunicado que os últimos números publicados pelas autoridades de saúde mostram que os lares de idosos continuam com infeções, mas há cada vez menos.

A grande maioria dos idosos que testam positivo à variante dominante BA.5 têm poucos ou nenhuns sintomas. A explicação deve-se, segundo o ministério, à "proteção eficaz atribuída à alta taxa de vacinação".



