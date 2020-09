O jogador lusodescendente reitera que está inocente. A sentença será conhecida a 29 de outubro.

Ministério Público pede três anos de prisão para Daniel da Mota

Três anos de prisão, dos quais uma parte poderá ser comprida com pena suspensa, o reembolso do dinheiro à vítima e mais uma multa. Este foi o pedido do Ministério Público, segundo a RTL



O processo do futebolista lusodescendente Daniel da Mota ocorreu na terça-feira à tarde no tribunal da cidade do Luxemburgo. O jogador de 35 anos é acusado de "abuso de fraqueza", um delito contemplado no código penal luxemburguês. O caso foi tornado público em janeiro de 2019.



De acordo com declarações prestadas na altura pela defesa do jogador, Daniel da Mota é suspeito de se ter "aproveitado da debilidade de uma idosa de quem recebeu quantias avultadas de dinheiro, através de transferências bancárias, durante os últimos três anos".

Segundo a RTL, Daniel da Mota terá convencido a mulher a transferir dinheiro para o jogador, e de lhe dar o seu cartão de crédito, juntamente com o código. Foi dessa forma que o jogador terá angariado mais de 167 mil euros, entre 2016 e 2018. No processo, ficou a saber-se que nessa altura, da Mota tinha problemas de dinheiro, sendo que perdeu cerca de 100 mil euros no póquer online.

O advogado de Daniel da Mota contesta as acusações de "abuso de fraqueza", sublinhando que a pessoa idosa, hoje com 91 anos, agiu de livre vontade. Também o jogador lusodescendente diz estar inocente. A sentença será conhecida a 29 de outubro.



