Ministério Público investiga homicídio em Schifflange que ocorreu na segunda-feira

Catarina OSÓRIO Vítima de 44 anos não resistiu aos ferimentos provocados com recurso a uma arma branca.

O Ministério Público (MP) está a investigar as causas da morte de uma pessoa de 44 anos, esta segunda-feira à noite em Schifflange. Segundos os magistrados, a vítima foi atacada com uma arma branca e apesar da intervenção das equipas de emergência médica não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a infomação divulgada esta tarde pelas autoridades judiciais, "a alegada homicida, de 36 anos - a irmã da vítima - foi detida no local" e será apresentada ao juiz de instrução no Luxemburgo na tarde desta terça-feira. Não foram adiantados mais pormenores sobre as causas do caso.

Os especialistas da secção de "homicídios" do MP, bem como o juiz de instrução e elementos da Polícia Judiciária estiveram no local "para conduzir a investigação e fazer as observações necessárias", refere ainda o MP. A fim de determinar a causas exatas da morte será ainda realizada uma autópsia esta quarta-feira de manhã.

