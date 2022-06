O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças afirmou que, até 18 de maio, havia 324 casos confirmados e 58 casos prováveis de salmonela.

Ministério Público de Paris investiga salmonela em produtos Kinder

AFP Foi aberto um inquérito preliminar após queixas de contaminação por salmonela ligada ao consumo de produtos Kinder fabricados pelo grupo Ferrero numa fábrica de Arlon, na Bélgica, segundo informou o Ministério Público de Paris à AFP.

A investigação foi iniciada a 25 de maio por "engano agravado pelo perigo para a saúde humana", "danos involuntários à integridade física" e "perigo para a vida de outros".

O Ministério Público (MP) parisiense acrescentou que a unidade de saúde pública do tribunal judicial de Paris retomou o processo "com base nas retiradas e recolhas efetuadas pela empresa Ferrero, nas informações fornecidas pela Santé Publique France e na queixa apresentada pela associação Foodwatch" de defesa dos consumidores a 19 de maio.

A própria associação agrupou várias queixas das famílias das vítimas.

Esta nova investigação sobre segurança alimentar surge pouco depois da investigação sobre pizzas Buitoni comercializadas pelo grupo Nestlé, que esteve na origem de vários casos graves de contaminação de crianças pela bactéria E.Coli.

A salmonelose, causada por uma bactéria, causa sintomas semelhantes aos da gastroenterite, por vezes agudos: diarreia e cólicas abdominais, febre ligeira e vómitos.

No início de abril, em plena época da venda de chocolate no período que antecedeu a Páscoa, a gigante italiana da confeitaria Ferrero procedeu à recolha de todos os produtos fabricados na sua fábrica de Arlon, na Bélgica, após terem sido relatados dezenas de casos de salmonelose, possivelmente ligados ao consumo dos seus produtos de chocolate, em vários países europeus.

Crianças com menos de 10 anos foram as mais afetadas

Isto afetou os Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Surprise Maxi 100g e Kinder Schoko-Bons em todos os países onde são distribuídos, independentemente da data de validade, incluindo o Luxemburgo.

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC, na sigla inglesa) afirmou que, até 18 de maio, 324 casos confirmados e 58 casos prováveis de salmonela tinham sido detetados em países da UE e na Grã-Bretanha.

As crianças com menos de 10 anos de idade foram as principais vítimas desta infeção, não tendo sido registadas quaisquer mortes até à data.

Em França, a Santé Publique France tinha assinalado até 2 de junho 118 casos, dos quais 22 tiveram de ser hospitalizados durante algum tempo.

A 11 de abril, a justiça belga abriu uma investigação para estabelecer possíveis responsabilidades dentro da fábrica da Ferrero em Arlon.

