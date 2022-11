Família tem vindo a criticar repetidamente o facto de não receber informações por parte das autoridades judiciais.

Exclusivo

Ministério Público de Diekirch disponível para falar com família de Diana

Tiago RODRIGUES Família tem vindo a criticar repetidamente o facto de não receber informações por parte das autoridades judiciais.

O Ministério Público de Diekirch, que está a investigar o caso da morte de Diana Santos, garantiu ao Contacto estar disponível para falar com a família, que se encontra em Portugal. Quase dois meses após a primeira descoberta de parte do corpo, no dia 19 de setembro, em Mont-Saint-Martin, ainda não houve uma comunicação por partes das autoridades luxemburguesas à família.

Partes de corpo encontradas na Alemanha são de Diana Polícia de Trier confirmou esta terça-feira que os restos mortais encontrados em Temmels são da portuguesa.

O Contacto questionou o Parquet sobre que partes do corpo foram encontradas na cidade alemã de Temmels, no dia 1 de novembro, para que a família pudesse saber. "Neste momento, não temos mais comunicações a fazer. Se necessário, a família pode contactar diretamente o Ministério Público de Diekirch", respondeu um porta-voz daquela entidade.

O pai de Diana, Horácio Santos, tem vindo a criticar a falta de comunicação por parte das autoridades com a família. "Nem a embaixada nem as autoridades disseram mais nada. Até agora, foram sempre muito frios com a família. Temos visto as notícias, mas não recebemos apoio nenhum", lamentou, em declarações ao Contacto.

Caso Diana. O que acontece a quem tem casamento arranjado no Luxemburgo? Diana Santos, a portuguesa que foi encontrada morta em França, teria casado com um homem marroquino por conveniência, para que este obtivesse documentos para residir no país.

A Polícia de Trier e o Ministério Público de Diekirch confirmaram na terça-feira, em comunicados separados, que as partes do corpo encontradas em Temmels pertencem a Diana. A ligação foi estabelecida através do resultado do teste de ADN e a comparação com o ADN do tronco encontrado em Mont-Saint-Martin.

Ainda não se sabe exatamente que partes foram encontradas, mas, segundo a imprensa alemã, terão sido a cabeça e as pernas. As buscas que decorreram naquela área durante dois dias teriam como objetivo encontrar os braços.

No comunicado de terça-feira, a Polícia de Trier informou que as investigações daquela autoridade e o intercâmbio com a polícia luxemburguesa estão ainda em curso.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.