Ministério Público abre investigação a descarga de poluição em Beckerich

Redação Até ao momento, não se sabe a razão da fuga de biomassa da unidade de biogás em Beckerich. O Ministério Público está a investigar o caso.

(lm) - O Ministério Público abriu um inquérito ao caso da descarga de biomassa no riacho de Millebaach, no fim de semana passado.

No sábado de manhã, uma quantidade elevada de biomassa escapou da unidade de biogás de Beckerich. Por razões ainda desconhecidas, a biomassa saiu da tubagem e entrou no riacho de Millebaach, e afetou depois o Näerdenerbaach e o Pall.

O Ministério do Ambiente abriu uma investigação em paralelo. Também esta terça-feira a tutela comentou o incidente e adiantou as causas ainda não são conhecidas, bem como ainda não é possível avaliar os estragos causados pela descarga poluente.

A maioria das instalações onde o derrame teve origem foi construída nos anos 2000. A tutela do Ambiente quer, agora, determinar como garantir uma maior segurança operacional nestas unidades.

As licenças para todas as instalações de biogás serão passadas em revista e serão também organizadas discussões com o setor.

(Artigo originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Ana Tomás.)

